셰인바움 대통령과 40분 환담 발코니 개방해 아미 현장 미팅

[헤럴드경제=고승희 기자] 전 세계에서 방탄소년단의 음악을 가장 많이 듣는 멕시코시티에 방탄소년단이 등장하자, 도시는 발칵 뒤집혔다.

7일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 이날 오전 방탄소년단은 클라우디아 셰인바움(Claudia Sheinbaum) 멕시코 대통령을 만난 뒤, 대통령궁 발코니를 개방해 시민들과 인사를 나눴다.

셰인바움 대통령은 방탄소년단과 40분간 환담, 그룹의 음악에 대해 “언제나 우정과 평화의 메시지 그리고 사랑을 전한다”라고 평가했다.

환담 이후엔 발코니에 서서 소칼로 광장에 모여든 멕시코 아미와 인사했다. 광장엔 무수히 많은 팬들이 “멕시코의 심장엔 언제나 BTS가 있다”는 문구가 적힌 팻말을 들고 환영했다.

방탄소년단은 국빈 자격으로 현지를 방문한 것도 아니지만, 멕시코에선 이들을 극진히 대접했다. 대통령궁 앞으로 몰려든 팬들의 안전을 대비해 경찰 인력도 대거 투입된 사진이 현지 매체와 온라인을 통해 공개되고 있다.

멕시코는 방탄소년단의 이번 투어 일정이 공개된 후 엄청난 관심을 보인 도시 중 하나다. 셰인바움 대통령은 앞서 지난 1월 방탄소년단의 멕시코시티 공연 확정 소식을 두고 ‘역사적인 순간’이라고 말하기도 했다.

현지 매체 일간지 엘 우니베르살(El Universal)에 따르면 멕시코시티는 스포티파이에서 방탄소년단의 음악을 가장 많이 듣는 도시다. 월간 청취자는 무려 70만 명에 달한다.

이 매체는 특히 GNP 세구로스 스타디움에서 열리는 방탄소년단의 공연은 수백만 명의 사용자가 동시에 접속, 플랫폼은 다운됐고 티켓은 1시간도 채 되지 않아 매진됐다고 전했다. 7, 9, 10일 3일간 열리는 공연을 통해 방탄소년단이 팔아치운 티켓은 총 13만 6000장이다.

공연을 향한 관심이 높아지자 지난 1월 셰인바움 대통령은 이재명 대통령에게 “멕시코에서 더 많은 BTS의 공연을 열 수 있도록 도와달라”고 요청했다.

멕시코시티 상공회의소는 방탄소년단의 이번 공연이 약 1억 750만 달러(한화 약 1557억 원) 규모의 경제적 파급 효과를 낼 것으로 추산했다.