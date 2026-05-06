- 제 2차 교통혁명 공약…“교통환경제 동시 혁신 최고의 수변도시 조성할 터”

[헤럴드경제= 이권형기자] ‘도로는 지하로, 자연은 시민에게로’라는 컨셉으로 이장우 대전시장 후보가 대전형 청계천 조성을 공약으로 내걸었다.

이장우 국민의힘 대전시장 후보가 ‘제2차 교통혁명 공약’으로 대전천 하상도로를 지하화하고, 지상은 친수공원으로 조성하는 이른바 ‘대전 리버뷰 프로젝트’를 6일 발표했다.

지난 3일 6월 지방선거에 출사표를 던지기 위해 시장직에서 내려간 이시장의 첫 번째 공약으로 대규모 프로젝트다.

대전 동구 천동~서구 둔산동까지 이어지는 하상도로를 승용차 전용 지하차도(하저터널)로 전환하고, 지상은 시민을 위한 수변공원으로 탈바꿈시키는 등 하상도로를 완전 지하화하고, 지상부를 생태·친수공원으로 전환해 ‘대전형 청계천’을 조성한다는 구상이다.

이번 사업은 동구 천동 ~ 서구 둔산동 총 6.42km 구간에 왕복 4차로, 설계속도 70km/h 규모로 건설된다. 총사업비는 약 6700여 억원으로 추산되며 민자사업 방식 우선 추진(30~50년) 후 재정사업을 검토할 예정이다.

이장우 전대전시장은 지난 민선 8기 시장에 재임 기간 대전시 발전을 위한 필수불가결한 사업으로 대전형 청계천 사업을 줄곧 거론하며 추진 의지를 밝혀왔었다.

이 후보는 “대전천은 더 이상 도로가 아니다”며 “대전천을 명품 수변공원으로 되돌려 시민 삶의 질과 도시의 자산 가치를 동시에 끌어올리겠다”고 밝혔다.

그러면서 “이번 공약은 단순한 도로 사업이 아니라, 교통·환경·경제를 동시에 혁신하는 도시 대전환 프로젝트”라며 “대전천을 중심으로 원도심과 신도심을 연결하는 대한민국 최고 수변도시 모델을 만들겠다”고 강조했다.