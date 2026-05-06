[헤럴드경제=정석준 기자] 6·3 보궐선거에 출마한 박종진 국민의힘 연수갑 예비후보는 6일 정승연 국민의힘 전 당협위원장이 제기한 ‘해외 연수 의혹’에 대해 “모든 비용은 각자 부담했으며, 어떠한 금전적 제공이나 이해관계도 존재하지 않았다”고 밝혔다.

박 후보는 이날 보도자료를 통해 “해당 모임은 특정 공천을 전제로 한 자리가 아니라, 인천시당 연찬회를 비롯한 각종 당 행사에서 묵묵히 역할을 해온 분들의 노고를 서로 다독이고 격려하기 위한 비공식 교류 자리”라고 해명했다.

그는 “그럼에도 불구하고 이를 ‘공천을 노린 집단 행동’으로 규정하는 것은 사실관계를 왜곡한 정치적 공세에 불과하다”며 “당을 위해 헌신해 온 분들의 자발적 모임까지 문제 삼는 것은, 건강한 당 활동과 참여를 위축시키는 부적절한 행태”라고 말했다.

이어 “공천의 공정성과 투명성을 최우선 가치로 삼고, 클린공천 원칙을 지키기 위해 책임 있는 역할을 맡아왔다”며 “그렇기에 인천시당 공천관리위원장직 역시 수락하지 않으려 했으나 결코 가벼운 자리가 아닌 만큼 깊은 고민 끝에 수락했으며, 어떠한 외부 영향 없이 원칙에 따라 공정하게 임해왔음을 분명히 밝힌다”고 덧붙였다.

또한 “근거 없는 의혹 제기와 일방적 주장으로 여론을 호도하는 것은 책임 있는 정치인의 자세가 아니다”며 “문제를 제기하려면 구체적인 사실과 증거를 제시하는 것이 최소한의 도리”라고 비판했다.

정 위원장은 국민의힘 인천시 연수구갑 국회의원 재보궐 선거 공천에서 탈락한 바 있다. 정 위원장은 이날 인천시청 앞에서 기자회견을 열고 “인천시당 현직 지방의원과 시당 고위 관계자를 포함한 20여 명이 지방선거 공천 심사를 코앞에 둔 시점에 대만으로 해외여행을 다녀온 사실이 드러났다”며 박 후보와의 연관성을 주장했다.