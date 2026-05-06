1~5일 4689명…4월 2550명 대비 급증 1일 5584명 탑승…최다 탑승인원 기록 3월 전 구간 재개 후 누적 16만2000여명

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 1~5일, 5월 연휴 닷새간 한강버스 탑승객이 2만3443명을 기록했다고 6일 밝혔다. 하루 평균 약 4689명이 이용한 것으로, 지난달 하루 평균 탑승객 약 2550명 대비 약 84% 증가한 수치다.

특히 1일에는 5584명이 탑승, 운항 이후 일일 최다 탑승인원을 갱신했다. 2일 5237명, 5일 5423명 등 5000명대 탑승이 이어졌다.

전 구간 운행 재개 이후 이용객 증가세도 뚜렷하다. 3월 탑승객은 6만2491명, 4월 탑승객은 7만6488명을 기록했다. 이번 연휴기간 약 2만3000명이 추가로 이용하면서 3월 전 구간 운행 재개 후 누적 탑승객이 16만2422명을 넘어섰다. 지난해 9월 정식운항 개시 이후 전체 누적 탑승객으로 따지면 26만 7357명을 돌파했다.

서울시는 이달 중 여의도 한강공원 등 한강과 가까운 6개 선착장(여의도·뚝섬·잠실·압구정·옥수·마곡)을 ‘수변거점구역’으로 지정해 리버뷰가든을 조성한다는 계획이다.

1일부터 서울숲에서 개최중인 ‘서울국제정원박람회’ 연계구간(뚝섬선착장~서울숲)에는 이미 꽃정원과 리버뷰가든 조성을 완료했다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “5월 연휴기간 많은 시민이 한강버스를 이용하며 한강을 즐기는 모습을 통해 여가형 이동수단으로서 가능성을 확인했다”며 “앞으로도 시민들이 보다 편리하고 안전하게 한강버스를 이용할 수 있도록 이용 편의와 서비스 품질을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.

시는 또 하반기 중 한강버스 전용 애플리케이션을 출시한다. 운영사인 ㈜한강버스가 개발하는 이 앱에는 실시간 선박 위치와 결항·연착 정보 등이 담긴다. 이는 정보 부족에 따른 불편을 해소하기 위한 조치다. 지난달 박춘선 국민의힘 서울시의원이 발표한 한강버스 정책 인식 설문조사에 따르면, 비이용객의 41.6%가 ‘운항 정보를 몰라서 이용하지 않는다’고 답했다.