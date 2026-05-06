국힘 윤리위 내일 심사 후 공천 여부 결정 전망 장동혁 “국민 납득 공천할 것” 배제 가능성도 정청래 “차라리 윤석열을 옥중 공천하라” 맹공

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘이 충남 공주·부여·청양 국회의원 재보궐선거에 도전장을 던진 정진석 전 대통령 비서실장의 공천 여부를 오는 7일께 결정할 전망이다. 정 전 실장에 대한 공천을 놓고 당내 셈법이 복잡해지는 가운데 더불어민주당은 ‘윤어게인 공천’이라며 공세를 강화하고 있다.

6일 국민의힘 공천관리위원회 관계자는 헤럴드경제와 통화에서 “내일 개최되는 윤리위원회의에서 정 전 실장의 징계 여부 판단 이후 공천 여부를 최종 결정할 방침”이라고 밝혔다. 박덕흠 공관위원장은 앞서 “당 윤리위 결정에 따라 공주·부여·청양은 7일 늦게라도 면접을 진행할 것”이라고 언급했다.

윤리위는 정 전 실장이 직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소돼 당규에 따라 경선 피선거권과 응모 자격이 정지된 상태여서 이를 들여다 볼 예정이다. 정 전 실장은 적절한 인사 검증 절차없이 헌법재판관 후보자를 한덕수 전 국무총리에게 추천·지명하게 했다는 혐의로 재판을 받고 있다.

정 전 실장 공천을 둘러싼 당내 반발이 적지 않아 지도부의 고심도 깊어지는 모습이다. 앞서 김태흠 충남지사 후보는 이번 공천에 반대 의사를 밝히면서 예비후보 등록을 잠정 연기하고 탈당 가능성까지 시사했다. 당 관계자는 “당내 반발은 당연한 분위기”라면서 “전체 선거 영향을 고려해 지도부의 결정 과정이 오래 걸리지는 않을 것”이라고 전했다.

장동혁 대표는 전날 기자간담회에서 정 전 실장과 관련 “당 공관위가 결정할 일”이라면서도 “국민께서 납득하실 수 있고 전체 선거에서 승리할 수 있도록 공천을 진행하겠다”고 밝혔다. 당 안팎에서는 사실상 ‘공천 배제’ 가능성을 열어둔 발언이라는 해석도 나온다.

민주당은 정 전 실장 공천 가능성에 강하게 반발하고 있다. 정청래 대표는 이날 국회 최고위원회의에서 “‘윤어게인 공천’은 국민 상식과 헌법, 민주주의 정신에 한참 어긋난다”면서 “정 전 실장까지 공천할 거면 차라리 윤석열도 ‘옥중공천’하라”고 비판했다.

한편 민주당은 공주·부여·청양 지역구 공천을 놓고 고민이 깊어지는 모습이다. 박정현 전 부여군수를 전략공천하는 방안을 검토한 것으로 전해졌지만, 중앙선거관리위원회의 유권해석에 따라 출마가 어려워졌다. 박 전 군수가 재보궐선거 출마를 위해 필요한 사퇴 시한(선거일 전 120일) 이후 직을 내려놓았기 때문이다. 이에 민주당도 후보를 다시 검토 중인 것으로 알려졌다.