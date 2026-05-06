[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 고소영이 정신과 상담을 받고 번아웃 직전 상태라는 진단을 받았다.

5일 공개된 유튜브 채널 ‘고소영’ 영상에서 고소영은 정신건강의학과 전문의 이광민을 찾아 자신의 상태를 털어놨다. 고소영은 “생각이 멈추는 시간이 없는 것 같다”며 “아이들 걱정하다가 미래, 건강까지 계속 이어진다. 일어나지도 않은 일을 미리 생각한다”고 했다.

고소영은 “손님이 온다고 하면 3일 전부터 그릇을 꺼내고 세팅을 바꿔보다가 당일에는 지쳐버린다”고 강박적인 일상을 밝혔다. 건강검진에서는 에너지 소모량이 지나치게 많다는 결과가 나왔다. 고소영은 “생각을 많이 해서 번아웃이라더라”고 설명했다.

이광민은 “완벽주의가 있으신 것 같다. 남들은 슥슥 해내는 거에 너무 많은 에너지를 쓰신다”고 진단했다. 고소영의 심리검사 결과를 보고는 “지칠 대로 지친 아이돌 연습생과 비슷하다. 열심히 하고 싶어도 에너지가 없는 상태”라고 했다.

고소영은 “아이들에게 희생만 하는 엄마로 기억되고 싶지 않다”며 눈물을 보였다. 이어 “완벽하지도 않은데 기준만 높았다. 결국 내가 나를 학대하고 있었던 것 같다”고 고백했다.

이광민은 “아이들이 언제 결혼할지 모르겠지만 결혼하는 아들, 딸에게 지금의 엄마가 보내는 영상 메시지를 보내보라”고 제안했다. 고소영은 “저한테 독립한다는 생각을 해본 적이 없다”며 눈물의 이유를 밝혔다.

상담을 마친 고소영은 “속이 후련하다. 나를 이해하게 된 것 같다”며 “강박이 있고 걱정이 많다. 왜 이런지 알고 싶었다”고 했다. 그는 “이제는 조금씩 나를 위해 해보려고 한다”고 변화 의지를 드러냈다.