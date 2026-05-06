렉서스 라이프스타일 체험 프로그램 렉서스 차량 도안 활용한 커스텀 배지 제작 등

[헤럴드경제=권제인 기자] 렉서스코리아가 가정의 달을 맞아 오는 31일까지 체험형 이벤트 ‘디스커버 투게더’를 개최한다고 6일 밝혔다 .

디스커버 투게더는 서울 잠실에 위치한 렉서스의 복합문화공간 커넥트투에서 개최된다.

이번 행사는 렉서스만의 진심 어린 환대 철학인 ‘오모테나시’를 바탕으로, 렉서스가 제안하는 다양한 라이프스타일을 경험할 수 있도록 구성됐다.

먼저, 커넥트투 방문 고객이라면 누구나 참여할 수 있는 ‘디스커버 유어 컬러: 컬러링 이벤트’가 상시 운영된다. 이는 커넥트투 브랜드 월 곳곳에 그려진 네 가지 타입의 렉서스 전동화 모델 중 원하는 디자인을 직접 채색해 나만의 차량으로 완성하는 프로그램이다.

또한, ‘디스커버 유어 저니: 커스텀 배지 만들기’도 함께 운영된다. 하이브리드(HEV)·플러그인 하이브리드(PHEV)·전기차(BEV)·콘셉트카(Concept Car) 등 토요타자동차의 ‘멀티 패스웨이’ 전략을 반영한 다양한 전동화 라인업 도안을 선택해 채색한 후, 이를 커스텀 배지로 제작하는 체험 프로그램이다. 당일 매장 이용 영수증을 지참한 고객이라면, 누구나 참여 가능하다.

한편, 지난 5월 5일 어린이날에는 ‘디스커버 유어 드림: 아크릴 무드등 DIY 클래스’를 진행했다. 렉서스 전동화 모델 도안을 활용해 나만의 아크릴 무드등을 제작하는 체험 프로그램이다.

이병진 렉서스코리아 부사장은 “커넥트투를 방문한 고객들이 이번 이벤트를 통해 렉서스가 제안하는 새로운 라이프스타일 속에서 의미 있는 시간과 가치를 발견하길 기대한다”며 “앞으로도 고객의 일상 속에서 브랜드 철학을 자연스럽게 경험할 수 있는 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.