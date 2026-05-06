IEEE PES T&D 2026 참가 UL 인증 DC 전력기기 등 선보여

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 5~7일(현지시간)까지 3일간 미국 일리노이주 시카고 맥코믹 플레이스에서 열리는 IEEE PES T&D 2026에 참가한다고 6일 밝혔다.

IEEE PES T&DI는 국제전기전자공학회 IEEE 파워 앤 에너지소사이어티(Power & Energy Society)가 주관하는 북미 대표 송배전 전문 전시회로 2년마다 개최된다.

LS일렉트릭은 이번 전시회에서 ▷직류(DC) 설루션 ▷초고압 송변전 설루션 ▷하이퍼스케일 데이터센터 설루션 존을 구성해 미래 전략 제품을 소개한다.

LS일렉트릭은 차세대 전력 시장 핵심 기술로 꼽히는 직류 설루션 역량을 집중 강조한다. 북미 시장 진출에 필수적인 UL 인증을 받은 직류 배전반 등을 전시한다.

초고압 송전 설루션에서는 345㎸(킬로볼트)급 초고압 변압기를 비롯해 차단기, 개폐기, 스태콤(STATCOM, 무효전력보상장치) 등 핵심 전력기기 풀라인업을 공개한다. 발전소부터 수요처까지 이어지는 송변전 인프라 전반에 걸친 토털 설루션 역량을 강조할 계획이다. 데이터센터 설루션으로는 하이퍼스케일 데이터센터에 특화된 고신뢰성 배전 시스템과 고효율 전력기기를 선보인다.

LS일렉트릭은 최근 북미에서 수주 행진을 이어가고 있다. 지난달에는 미국 에너지 인프라 기업과 약 7026만달러(약 1066억원) 규모의 초고압 변압기 공급 계약을 체결했다. LS일렉트릭은 현지 공급 실적을 기반으로 북미 데이터센터 전력 시장의 핵심 플레이어로서 입지를 강화할 계획이다.

LS일렉트릭 관계자는 “초고압부터 직류 설루션까지 차별화된 경쟁력을 바탕으로 북미 시장 공략을 가속화하고, 직류 시대 게임체인저로 시장 주도권을 강화해 나가겠다”고 말했다.