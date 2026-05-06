4-1BB 플랫폼 임상 효능 및 안전성 데이터 공개 ABL111 위암 2상 순항…올 4분기 3상 진입 속도

[헤럴드경제=최은지 기자] 이중항체 전문기업 에이비엘바이오는 오는 5월 11일부터 15일(현지시간)까지 미국 보스턴에서 열리는 ‘PEGS 서밋’에 참가해 자사의 4-1BB 기반 이중항체 플랫폼 ‘그랩바디-T’(Grabody-T)를 소개한다고 6일 밝혔다.

행사 첫날인 11일 이상훈 에이비엘바이오 대표는 ‘차세대 4-1BB T 세포 결합 이중항체 그랩바디-T의 임상적 효능 및 안전성 프로파일’을 주제로 구두 발표를 진행할 예정이다.

이번 발표에서는 그랩바디-T 플랫폼이 적용된 주요 파이프라인인 ABL111(지바스토미그)과 ABL503(라지스토미그)의 임상 데이터를 집중적으로 다룬다.

최근 글로벌 항암제 시장에서 T세포 활성화의 핵심인 4-1BB를 표적으로 한 이중항체가 기존 단일항체의 한계를 극복할 대안으로 부상하고 있다.

에이비엘바이오의 그랩바디-T는 과거 4-1BB 단일항체의 고질적인 문제였던 간 독성 문제를 개선하는 동시에 강력한 항암 효과를 입증하며 업계의 주목을 받고 있다.

주요 파이프라인인 ABL111은 클라우딘18.2와 4-1BB를 동시에 표적하며, 현재 전이성 위암 환자를 대상으로 니볼루맙 및 화학치료제와의 병용 임상 2상을 진행 중이다.

에이비엘바이오는 올해 4분기 이내에 ABL111의 임상 3상 등록 임상시험(Registrational trial) 개시를 목표로 하고 있다.

PD-L1과 4-1BB를 표적하는 ABL503은 단독요법 임상 1상 데이터를 바탕으로 병용요법 임상 확대를 준비하고 있다.

에이비엘바이오는 현재 한국을 포함해 미국, 중국, 호주 등에서 총 10개의 파이프라인에 대한 글로벌 임상 프로젝트를 전개하고 있다.

사노피에 기술 이전된 ABL301의 후속 임상이 예정되어 있으며, ABL001은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 패스트트랙 및 희귀의약품 지정을 받는 등 연구 성과를 내고 있다.

이상훈 에이비엘바이오 대표는 “4-1BB 기반 이중항체가 임상을 통해 우수한 안전성과 항암 효과를 입증함에 따라 글로벌 관심이 높아지고 있다”며 “ABL111의 2상 진행과 더불어 다른 파이프라인들의 임상도 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.