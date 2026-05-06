“호위 대열 이탈해 혼자 움직여” 주장…한국 정부는 “폭발·화재 원인 아직” 美 ‘해방 프로젝트’ 참여 압박…이란엔 “백기 흔들어야”

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에서 발생한 한국 화물선 사고를 두고 이란의 공격이라는 주장을 내놓으며 한국의 대응을 압박했다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) 백악관 행사에서 “한국은 호르무즈 해협에서 석유의 43%를 조달한다”며 “그런데 그들의 선박이 공격당했다. 해당 선박은 호위 대열에 속하지 않고 단독으로 움직였다”고 말했다.

이어 “그들의 선박은 어제 크게 파손됐다”며 “반면 미국이 보호하던 선박들은 공격받지 않았다”고 주장했다.

이는 호르무즈 해협에 억류돼 있던 한국 화물선 HMM 나무호가 단독 운항 중 이란 공격에 노출됐다는 점을 사실상 기정사실화한 발언으로 해석된다.

그러나 한국 정부는 나무호에서 발생한 폭발과 화재의 원인이 아직 규명되지 않았다는 입장이다. 그럼에도 트럼프 대통령은 전날부터 이번 사건을 이란의 공격으로 규정하며 한국의 호르무즈 해협 긴장 완화 작전 참여를 촉구하고 있다.

트럼프 대통령은 전날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “이란이 ‘해방 프로젝트’ 작전과 관련된 선박 이동 과정에서 한국 화물선 등 무관한 국가를 향해 여러 차례 발포했다”며 “한국도 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다”고 밝혔다.

같은 날 ABC방송과의 전화 인터뷰에서도 “혼자 운항하던 한국 선박을 향해 다수의 발포가 있었다”며 “한국이 어떤 조치를 취해야 한다”고 거듭 강조했다.

앞서 미국은 4일 호르무즈 해협에 발이 묶인 상선들의 탈출을 돕는 ‘해방 프로젝트’를 시작했다. 당일 미군은 이란이 미사일·고속정 등을 동원해 상선들을 향해 공격해 이를 격퇴했다고 밝혀 휴전이 붕괴 위기에 처했다는 위기감이 고조됐다. 이란은 아랍에미리트(UAE) 등을 상대로 공격을 재개했다.

트럼프 대통령은 이란의 휴전 위반을 판단할 요건에 대해 “곧 알게 될 것”이라며 “그들은 무엇을 해야 할지 알고, 더 중요하게는 무엇을 하지 말아야 할지 안다”고 말했다.

이란의 호르무즈 해협과 UAE 등지에서의 공격에도 불구하고 휴전 상태가 유지되고 있음을 재확인한 것으로 보인다. 피트 헤그세스 국방장관도 이날 브리핑에서 양측 휴전이 여전히 유효하다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 그러면서 이란을 향해 “그들은 현명한 선택을 해야 한다”며 “왜냐하면 우리가 직접 들어가서 사람들을 죽이고 싶지 않기 때문”이라고 말했다.

특히 이란의 군사 능력이 크게 타격을 입은 점을 강조하며 “그들은 항복의 백기를 흔들어야 한다”고 강조했다.

이는 지상전 등 군사행동 확대 가능성을 거론하며 이란에 종전 합의를 거듭 압박한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 “이란은 합의하길 원한다”라고도 거듭 밝혔다.

이 과정에서 트럼프 대통령은 이란이 전쟁에서 이길 가능성이 없다면서 이란전을 ‘작은 전투’(little skirmish)라고 지칭하기도 했다.

내주(14∼15일) 방중 및 미중정상회담을 앞둔 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석이 이란전 과정에서 “(미국을) 매우 존중하는 태도를 보였다”며 “우리는 중국으로부터 도전을 받은 적이 없다”고 말했다.

중국이 이란에 대한 에너지 의존도가 높음에도 전쟁 과정에서 ‘선’을 넘어가며 이란 편을 들지는 않았다는 평가를 한 것으로 풀이된다.