신제윤 이사회 의장 사내 게시판에 메시지 전해 “시장 지배력 상실, 국가에 심각한 악영향” 우려 “대화로 문제 해결…노사 건설적 관계 구축해야” 삼성전자 노조, 이달 21일 총파업 강행 방침 고수

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자 노동조합이 이달 21일 총파업을 강행하기로 하면서 반도체 사업의 대규모 손실 우려가 고조되자 이사회 의장이 직접 나서 경고성 메시지를 보내며 대화를 통한 문제 해결을 촉구했다.

신제윤 삼성전자 이사회 의장은 5일 사내 게시판에 올린 글을 통해 “최악의 상황이 발생하면 노사 모두 설 자리를 잃게 될 것”이라며 “사업 경쟁력 저하는 물론 고객의 신뢰 상실, 주주 및 투자자 손실 등 국가 경제에 심각한 악영향을 끼치게 될 것”이라고 경고했다.

이어 “국가 기반 산업인 반도체 사업은 타이밍과 고객 신뢰가 핵심”이라며 “개발 및 생산 차질, 납기 미준수 등이 발생할 경우 근본적인 경쟁력을 잃게 되고 경쟁사로의 고객 이탈로 시장 지배력을 상실하는 것이 우려된다”고 덧붙였다.

반도체 사업 경쟁력 저하는 물론 국가 경제 전반에 미칠 경제적 파장에 대해서도 강한 우려를 나타냈다.

신 의장은 “막대한 파업 손실과 고객 이탈로 회사의 가치가 하락할 경우 주주, 투자자, 임직원, 지역사회에 심각한 손실을 초래할 것“이라며 “수백억 달러의 수출과 수십조 원의 세수가 감소하고, 환율 상승 유발로 GDP(국내총생산)가 줄어드는 등 국가 경제에도 심각한 영향을 줄 것”이라고 경고했다.

문제 해결을 위해 노사 간의 대화와 건설적인 관계 구축도 당부했다. 신 의장은 “지금은 회사가 직면한 무한경쟁 속에서 지속가능한 성장을 위해 임직원 모두가 합심하고, 진정성 있는 대화로 문제를 해결해야 할 때”라고 강조했다.

그러면서 “지금의 갈등이 앞으로 더욱 건설적인 노사관계를 구축하는 밑거름이 될 수 있도록 함께 노력하자”며 “저도 경영진과 머리를 맞대고 지혜를 모아 문제를 푸는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

아울러 “최근의 회사 상황으로 주주와 고객은 물론 많은 국민들께서 큰 걱정을 하고 있다. 이사회 의장으로서 막중한 책임감을 느끼며 심려를 끼쳐 드린 데 대해 송구하다”는 메시지도 대외에 전했다.

2024년 3월부터 삼성전자 사외이사로 이사회에 합류한 신 의장은 지난해 3월 의장에 선임되며 사외이사 출신으로는 세 번째로 삼성전자 이사회 의장이 됐다.

2013~2015년 금융위원회 위원장을 지냈으며 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장, 외교부 국제금융협력대사 등을 역임한 금융∙재무전문가이다.

한편, 삼성전자 노조는 이달 21일부터 다음달 7일까지를 총파업 기간으로 설정하고 전면 투쟁에 돌입할 계획을 밝혔다. 노조의 예고대로 18일에 걸쳐 파업을 하면 약 30조원의 손실이 발생할 것으로 추산된다.

실제 파업에 돌입할 경우 노란봉투법 시행 이후 첫 파업이자 2024년 7월 이후 2년 만에 창사 이래 두 번째 파업을 겪게 된다.

노조는 연간 영업이익의 15%를 성과급으로 지급하고, 연봉의 최대 50%로 설정된 성과급 상한선 폐지를 명문화해달라고 주장하며 총파업 강행 방침을 고수하고 있다.

다만 노조의 성과급 투쟁이 반도체 부문 임직원의 이익에 초점을 두고 전개되자 완제품(세트) 부문 조합원들의 이탈이 가속화하는 등 노노(勞勞) 갈등으로 내부 혼란은 커지고 있다.

삼성전자 창사 이래 첫 과반 노조 자리를 꿰찬 초기업노조 삼성전자 지부는 디바이스경험(DX)부문 임직원 중심의 삼성전자노조동행(동행노조), 전국삼성전자노동조합(전삼노)과 공동투쟁본부를 결성했으나 동행노조가 지난 4일 공동투쟁본부 탈퇴를 결정했다.

동행노조는 공문을 통해 “우리 노조를 향한 지속적인 공격과 비하 사례가 계속되고, 심지어 어용노조라는 도가 지나친 악의적인 표현도 서슴지 않고 있다. 그동안 안정적인 공동교섭단 운영을 위해 협력과 자제를 수없이 요청해왔으나 신뢰가 훼손됐다”고 탈퇴 이유를 밝혔다.