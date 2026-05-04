[헤럴드경제=문영규 기자] 충북 청주의 한 산모가 응급 분만 병원을 찾지 못해 부산까지 이송됐으나 태아가 숨진 사고와 관련해 지역 시민단체가 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’가 비수도권에서만 발생한다며 정부 차원의 대책마련을 촉구했다.

충북지역 시민단체인 ‘공정한세상’은 4일 성명을 통해 “이런 비극적인 사건은 비수도권에서만 반복적으로 발생하고 있다”며 “정부가 비수도권의 필수의료를 책임지고 보장해야 한다”고 주장했다.

단체는 “비수도권의 필수의료 체계가 붕괴해 존엄성과 생명권조차 무시되는 현실에 실망과 분노를 금할 수 없다”면서 “이는 국가 필수의료 공급체계 설계 실패의 결과”라고 지적했다.

또한 “자금 여력이 없는 지방정부 대신 정부가 필수의료 인력을 배치·유지하고 인건비를 지급하는 체계를 고안해야 한다”고 강조했다.

앞서 지난 1일 청주의 한 산부인과에서 응급상황이 발생, 임신 29주차인 30대 산모 A씨를 인근 병원으로 옮기려고 했으나 거절당하고 끝내 태아를 잃는 사고가 발생했다.

해당 산부인과는 충남과 대전, 세종 지역 상급종합병원 6곳에 전원을 요청했지만, ‘소아과 전문의가 없다’는 등의 이유로 수용이 불가능하다는 답변을 받았다. 결국 신고 3시간 30분 만에 소방헬기를 통해 부산 동아대병원으로 옮겨졌지만 태아는 이미 숨진 상태였다.

이번 사고와 관련해 이날 정은경 보건복지부 장관은 중증·권역 모자의료센터, 대한산부인과학회, 대한신생아학회와 가진 비대면 간담회에서 “임산부들이 안심하고 안전하게 분만하실 수 있도록 개선방안을 조속히 마련하겠다”고 말했다.

이날 간담회는 모자의료센터 운영현황을 점검하고 개선방안을 논의하기 위해 마련됐다.

정부는 고위험 산모와 신생아 진료 유지를 위해 신생아 집중치료 지역센터와 고위험 산모․신생아 통합치료센터를 지정해 지원해 왔다. 지난해에는 산모와 신생아의 중증도에 따라 적정한 병원에서 진료받을 수 있도록 중증-권역-지역 모자의료센터 체계로 개편하고, 중증센터를 새롭게 지정했다.

올해 6월부터 산모와 신생아를 이송할 병원의 자원 현황을 실시간으로 파악해 병원을 선정할 수 있도록 정보시스템을 운영하고, 병원 선정 이후 실제 이송이 빠르게 이뤄질 수 있도록 119구급대와의 협업도 강화하는 등 대책을 마련할 계획이다.