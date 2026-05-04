5월 11일까지 ‘SETEC 전시회 연계 소비자 반응 테스트 지원’ 참여기업 모집 초기 시장진입을 준비하는 제품 · 서비스의 소비자 반응 테스트 및 시장검증 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 초기 시장진입을 준비하고 있는 중소기업의 제품·서비스의 대한 소비자 반응 테스트 및 시장검증을 지원하기 위해 5월 11일까지 서울경제진흥원 홈페이지를 통해 참여기업을 모집한다.

참가기업은 다양한 SETEC 전시회 개최 기간 중 희망하는 전시회에서 최대 2회까지 전시장 로비 및 정원형 휴게공간(세택가든) 장소를 제공받아 직접 현장에서 관람객 대상 제품·서비스를 소개하고 시연할 수 있으며, 소비자 반응을 통해 의미있는 데이터를 확보하고 시장 출시 전 제품·서비스에 대한 검증 기회를 가질 수 있다.

모집분야에도 특별한 제한은 없으며 선정 즉시, 관람객 대상 제품·서비스 테스트가 가능한 제품을 보유하고 있는 기업이면 누구나 참가신청이 가능하다. SETEC 내에서 소비자 반응 테스트를 진행하기에 적합한 제품을 보유, 실증 적합성과 기술 혁신성이 있는 제품·서비스를 보유한 기업이 참여기업으로 선정될 계획이다.

최광식 서울경제진흥원 인프라본부장은 “연간 130만 명의 시민이 방문하는 SETEC의 공간·시설·관람객 자원을 활용, 초기 시장진입을 준비하는 우수 중소기업의 제품·서비스의 시장검증 기회를 제공하는 것이 주된 목적”이라며 “앞으로 서울소재 중소기업들의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.