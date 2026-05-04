행안부, 여름철 우기 대비 재해복구사업 추진상황 점검 산불·호우 재해복구사업 1만135건 중 6781건 완료

[헤럴드경제=이태형 기자] 여름철 호우 피해 등이 예상되면서 정부가 재해복구사업에 속도를 내고 있다.

행정안전부는 김광용 재난안전관리본부장 주재로 ‘재해복구사업 추진상황 점검회의’를 개최했다고 4일 밝혔다.

이날 회의는 여름철 우기를 앞두고 지난해 산불과 호우로 피해를 본 공공시설 복구 현황을 점검하고, 재해복구사업을 신속히 이행하기 위한 기관별 대책을 논의하기 위해 마련됐다.

행안부에 따르면 올해 4월 말 기준으로 전국 재해복구사업 총 1만135건 중 6781건(66.9%)이 완료됐다.

이 중 산불 피해지역은 1031건 중 561건(54.4%), 호우 피해지역은 9104건 중 6220건(68.3%)이 완료됐다. 특히 호우 피해는 사업 완료가 2024년(48.9%) 대비 19.4%포인트, 2023년(43.7%) 대비 24.6%포인트 높아 과거에 비해 복구 속도가 빠른 것으로 나타났다.

행안부는 산불·호우 피해지역의 신속한 복구를 위해 주간 단위로 사업 추진상황을 점검하고, 특히 대규모 피해가 발생한 지역은 관계기관 합동 현장점검을 실시했다.

행안부는 또 물리적인 여건이나 행정 절차 등으로 우기 전까지 공사를 끝내기 어려운 사업장은 핵심 공정을 우선 완료해 피해 재발을 최소화하도록 하고, 본격적인 우기가 시작되기 전 전국 사업장 공정과 안전관리 대책, 임시조립주택 설비 등을 중점 점검할 계획이다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “지난해 산불과 호우 피해 지역의 복구가 우기 전까지 마무리될 수 있도록 재해복구사업 진행에 더욱 박차를 가하는 한편, 사업장 내 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리에도 철저히 하겠다”고 밝혔다.