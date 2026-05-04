제9회 전국동시지방선거를 한 달 앞둔 4일 오전 경기 과천시 중앙선거관리위원회 종합상황실에서 한 직원이 업무를 보고 있다. ▶관련기사 6면
과천=윤창빈 기자
pangbin@heraldcorp.com
입력 2026-05-04 11:42:26
제9회 전국동시지방선거를 한 달 앞둔 4일 오전 경기 과천시 중앙선거관리위원회 종합상황실에서 한 직원이 업무를 보고 있다. ▶관련기사 6면
과천=윤창빈 기자
“정의·유능함으로 보수재건…퇴로 불살랐다”[6·3재보선 인터뷰-한동훈 무소속 부산북갑 후보]
한동훈 전 국민의힘 대표는 더불어민주당이 최근 발의한 ‘공소취소 특검법’을 두고 “사실상 ‘내 죄를 내가 사하노라’ 이런 이야기”라며 “(이재명 대통령이) 유죄라는 자백과 같다”고 거세게 비판했다. 현 정치구도와 관련 “지금은 여야 균형추가 무너진 상태”라면서 “정의로움과 유능함으로 보수 재건을 이끌겠다”고 밝혔다. 헤럴드경제는 지난 1일 부산 북구 덕천동
우크라이나 유학생이 ‘미스 춘향’ 됐다 …“첫 외국인 ‘미’ 입상”
[헤럴드경제=민상식 기자] 제96회 춘향제의 ‘글로벌 춘향 선발대회’에서 우크라이나 출신 유학생이 입상해 화제를 모으고 있다. 전북 남원시는 대회의 세계화를 위해 2024년부터 외국인에게도 문호를 개방하며 이름을 글로벌 춘향 선발대회로 바꿨다. 작년에는 에스토니아 유학생이 ‘춘향 현’에 이름을 올렸다. 3일 전북 남원시에 따르면 지난달 30일 남원 광한루원에서 개최된 제96회 글로벌 춘향선발대회에서 경북대 대학원에 재학 중인 우크라이나 출신 리나 씨(23)가 ‘춘향 미’에 선정됐다. 리나는 본인의 인스타그램 계정에 “외국인으로서 약 100년에 가까운 역사상 최초로 ‘미’에 선발돼 더욱 깊이 마음에 남는 순간이었다”며 “배경이나 조건이 아닌 진정성과 내면의 아름다움이 인정받았다는 사실에 더욱 감사함을 느낀다”고 밝혔다. 김하연(22·경기 파주·한양대 졸) 씨는 단아한 자태와 지성미로 최고 점수를 받으며 ‘춘향 진’으로 선정됐다. 선에는 이소은(27·서울·서울대 졸), 정에는 김도현(1
“기안84도 당했다” ‘월 400억원’ 떼돈 벌더니 순식간에 ‘증발’…왜?
[헤럴드경제=고재우 기자] 국내 최대 불법 웹툰 공유사이트인 ‘뉴토끼’가 27일 정오께 갑작스레 사이트 폐쇄를 선언했다. 기안84 등 인기 웹툰 작가 지적재산권(IP)을 불법으로 노출하는 방법으로 ‘월 400억원’ 부당이득을 챙긴 뉴토끼가 폐쇄됨에 따라 국내 웹툰 업계도 안도감을 나타내고 있다. 다만, 불법 웹툰 공유사이트가 활동 중단과 재개를 반복해 왔던 터라 긴장을 늦추지 않는 모양새다. 업계에 따르면 이날 뉴토끼는 불법 사이트를 통해 “서비스를 종료한다”고 밝혔다. 이어 ▷데이터 파기 ▷사칭 사이트 주의 ▷금일 자정까지 안내 및 폐쇄 등을 공지했다. 뉴토끼는 “서비스 이용 과정에서 생성된 모든 데이터는 일괄 삭제된다”며 “유사한 이름을 사용하는 모든 사이트는 본 서비스와 무관한 사칭 사이트”라고 했다. 그동안 불법 웹툰 공유사이트는 웹툰 산업 성장을 방해하는 대표적인 걸림돌로 작용했다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한 ‘2025 웹툰 산업 실태 조사’에 따르면 2022년 1조8290억
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는