바이에른주 다하우에 8000㎡ 규모 캔마개 ‘XO 리드’ 생산능력 6배 확대

이그니스가 독일 바이에른주 다하우에 생산·연구개발(R&D) 통합센터를 착공하며 글로벌 친환경 패키징사업 확대에 나선다고 4일 밝혔다.

이그니스 자회사 엑솔루션은 4월 23일 뮌헨 인근 다하우에서 통합센터 착공식을 했다. 8000㎡ 규모로 조성되는 시설은 독일 브레멘과 체코에 분산됐던 생산설비를 통합해 운영효율을 높이는 역할을 한다. 특히 통합센터가 가동되면 연간 6억개의 ‘XO 리드’ 생산능력을 확보하게 된다. 이는 기존 대비 6배 이상 확대된 수준이다. 향후 최대 10억개까지 생산규모를 확대할 수 있다.

엑솔루션은 음료 캔을 다시 밀봉할 수 있는 ‘개폐형 캔 마개’기술을 보유했다. 2022년 이그니스에 인수된 이후 기술 고도화와 인프라 확충에 집중해왔다.

개폐형 캔 마개인 ‘XO 리드’는 소비자 편의성을 높일 뿐 아니라 페트(PET) 용기 사용을 줄여 친환경 패키징 대안으로 평가받는다. 특히 플라스틱 사용량을 30% 절감한 차세대 제품 ‘XO 2.5’를 통해 유럽 포장폐기물 규정(PPWR) 등 강화되는 규제환경에 대응하고 있다. 박찬호 이그니스 대표이사는 “이번 투자는 유럽을 중심으로 한 글로벌 사업확장을 본격화하는 기반”이라며 “친환경 패키징 밸류체인을 고도화해 기업 가치를 높이겠다”고 말했다. 강승연 기자