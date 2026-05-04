조정식 “검증된 6선이 적임자” 김태년 “일 잘할 수밖에 없는 국회” 박지원 “윤 어게인 배려 않겠다”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당 내 22대 국회 후반기 국회의장 선거가 조정식·김태년·박지원 의원 간 3파전으로 치러진다.

이들은 4일 오전 연달아 국회에서 기자회견을 갖고 국회의장 출마를 공식선언했다.

최다선인 6선 조정식 의원은 이날 “취임 즉시 개헌특위를 구성해 새 시대에 맞는 새로운 헌법을 만들겠다”며 개헌을 강조했다. 조 의원은 또 “전대미문 위기의 시대, 위기에는 그에 걸맞은 판단과 처방이 필요하다”며 “집권 여당 출신 국회의장에게 무엇보다 중요한 것은 바로 정부와의 호흡과 안정감”이라고 했다.

그러면서 “지금은 손발을 맞춰 볼 여유조차 없다. 국정 철학을 뼛속까지 이해하고 함께 뛰며 함께 책임질 수 있는 사람이 필요하다”며 “검증된 6선, 저 조정식이 바로 적임자”라고 강조했다.

5선 김태년 의원은 “일 잘하는 국회를 만들겠다. 2020년 ‘일하는 국회법’을 만들었고 2026년 ‘일 잘하는 국회법’을 발의했다”며 “본회의는 자동으로 열리고 법안은 기한 내 처리되며 일 안 하는 위원장은 교체할 수 있게 된다. 그 어떤 경우에도 ‘일 잘할 수밖에 없는 국회’, 이제 실행만 하면 된다”고 밝혔다.

김 의원은 이어 “후반기 국회가 시작되는 즉시 개헌 로드맵을 가동하겠다”며 “행정수도 완성으로 수도권 집중을 근본부터 해소하고 감사원을 국회로 이관해 권력 견제를 정상화하겠다”고 말했다.

또 “기후 위기 대응, 디지털 기본권, 불평등 해소 등 새로운 시대의 국가 책무를 헌법에 명확히 담겠다”며 “권력구조 개편 또한 정치적 유불리와 최대한 이격시켜 오로지 국민의 뜻만으로 결정되게 하겠다”고 덧붙였다.

5선 박지원 의원 역시 이날 기자회견에서 “검찰개혁, 사법개혁을 선제적으로 정비해 더 빨리, 더 확실하게 빛의 혁명을 완수하겠다”며 국회의장 출사표를 던졌다.

박 의원은 “일 잘하는 ‘K-국회’를 만들겠다. 최고의 정치는 협치”라면서도 “그러나 ‘윤 어게인’ 세력들은 배려하지 않겠다. 당장 6월부터 일하겠다”고 밝혔다.

특히 “저는 마지막이다. 나이는 숫자도 깡패도 아니다”라며 “국회, 행정, 정보, 남북관계에서 검증된 박지원의 경험과 경륜, 정치력, 능력을 다 바쳐 대한민국 의정 역사상 최고의 명품 국회를 만들겠다”고 말했다.

민주당은 오는 13일 22대 국회 후반기 국회의장을 선출한다. 재적의원 투표 80%와 권리당원 투표 20%가 반영되는데, 국회의장단 선거에서 당원 투표 20% 규정이 적용되는 것은 이번이 처음이다.