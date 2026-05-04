[헤럴드경제=문영규 기자] 네덜란드 암스테르담의 ‘반고흐미술관’ 내 한 식당에서 ‘김치 샌드위치’ 요리를 놓고 ‘일본풍’이라고 설명해 김치가 일본 음식이라는 오해를 불러일으킬 수 있다는 우려가 나왔다.

서경덕 성신여대 교수는 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “최근 누리꾼들의 제보를 받아 알게 됐다”며 “식당(비스트로 빈센트)측에 확인해 보니 ‘김치 샌드위치’를 판매하고 있다는 답변을 받았다”면서 설명을 이어갔다.

이 식당은 김치 샌드위치 메뉴를 소개하는 안내문에 “풍미 가득한 요리들은 빈센트 반 고흐에게 영향을 준 네덜란드, 프랑스, 일본에서 영감을 받았다”며 “최고급 네덜란드산 식재료를 사용하여 정통 프랑스 요리에 일본풍을 더했다”라고 소개했다.

식당을 찾는 손님들이 김치를 일본 음식으로 오해할 수 있는 내용이다. 서경덕 교수는 “식당 측에서 김치를 일본 음식으로 오인해 판매하고 있는 것으로 보인다”고 했다.

그는 “반 고흐 미술관에는 정말 많은 외국인 관광객들이 방문을 하고 있다”며 “관광객들에게 자칫 김치가 일본 음식이라는 오해를 불러일으킬 수 있기에 반드시 시정해야 한다”고 말했다.

이와 함께 유럽 각국에서 잘못 알려지고 있는 김치 정보들을 고쳐나가야 한다고 강조했다.

독일의 ‘국민마트’로 불리는 알디(ALDI)는 홈페이지를 통해 김치를 ‘일본 김치’로 소개했고 한 스페인 업체는 ‘김치 소스’ 병에 일본 기모노를 입은 여성을 그려 판매해 논란이 된 바 있다.

한편 연합뉴스에 따르면 반고흐미술관 내 식당에서 판매한 논란의 메뉴는 ‘매콤한 카키(감) 후무스를 곁들인 김치’ 샌드위치다.

사워도우 빵 위에 감으로 만든 후무스와 김치, 구운 고구마를 올린 오픈 샌드위치 형태의 비건 메뉴로, 14.5 유로(약 2만5000원)에 판매되고 있다.

한 한국인 고객은 “한국인에게 김치는 문화 정체성의 핵심이며 역사적 배경을 고려하면 이런 잘못된 설명은 매우 불편하다”면서 리뷰를 통해 지적했다. 식당 측은 “내부적으로 개선 방안을 논의하겠다”는 답변을 남겼다.

식당 측은 고흐의 예술적 영감을 기리고자 아시아 대표 식품인 김치를 활용한 것으로 보인다. 고흐는 생전 일본의 채색 목판화인 ‘우키요에’에 매료돼 수백 점의 작품을 수집한 것으로 전해졌다. 그는 동생 테오에게 보낸 편지에서 “내 모든 작품은 일본 미술에 기초한다”고 쓸 정도로 아시아 문화에 애정을 보였다.