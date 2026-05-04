‘구도일이 당신의 마음을 전해드립니다’ 진행

[헤럴드경제=한영대 기자] S-OIL은 5월 가정의 달을 맞아 사내 이벤트 ‘구도일이 당신의 마음을 전해드립니다’를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 행사는 임직원이 부모님께 전하고 싶은 감사의 편지를 작성하면, 회사가 이를 선정해 카네이션 꽃바구니와 함께 전달하는 것이다.

이번 행사에는 총 394명의 임직원이 참여했다. S-OIL은 최우수 선정작 10명에게 부모님 건강검진과 카네이션 꽃바구니를 제공했다. 우수작 50명에게도 카네이션 꽃바구니를 전달했다.

S-OIL 관계자는 “이번 이벤트를 통해 임직원들이 보다 즐겁고 활기찬 회사생활을 할 수 있기를 기대한다”며 “부모님께 평소 표현하지 못했던 마음을 전할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편, S-OIL은 가족친화 경영의 일환으로 임직원 가족 대상으로 다양한 이벤트를 진행하고 있다. 지난해 4월에는 임직원 자녀를 초청해 회사를 소개하는 행사를 진행했다.