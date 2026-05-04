[헤럴드경제=민성기 기자] 넷플릭스 시리즈 ‘솔로지옥4’ 출연자의 학교폭력 의혹이 제기됐다.

3일 현직 변호사인 A씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “지독하게 힘들었다. 난 학창시절에는 일진들에게 학폭을 당했고 그 무리 중 괴롭힘을 주도했던 애의 남자친구였던 애는 소위말해 나에게 고백공격(을 하고) ‘솔로지옥’ 나와서 전문직 그만두고 지금은 인플루언서로 산다고 들었다”라고 ‘솔로지옥4’ 출연자 B씨의 학폭을 주장했다.

이어 “난 ‘솔로지옥’가 방영되는 동안 지옥에 살았다. 직장에선 직장 내 괴롭힘을 당했다. 난 학폭과 직장 내 괴롭힘의 피해자였다. 한 사람은 지금 인플루언서로 살고 한 사람은 지금 나와 비슷한 피해자 대리펌에서 일한다. 정말 지긋지긋하다”라고 토로했다.

또 A씨는 B씨를 향해 “네 여자친구가 애들 시켜서 배드민턴 채 가지고 내 머리로 배드민턴 치고 나 쉬는 시간 화장실 다녀올 동안 내 의자에 압정 깔아놓고 사물함 못 열게 자물쇠에 강력 본드 바르고 그랬던 거 알아? 그거 알면서 OO 중학교에서 유명했던 일진이었던 너도 재밌어 했던 거 알지?”라고 구체적인 정황을 언급하기도 했다.

A씨는 B씨의 소속사로부터 연락이 왔다고도 전했다. 이 변호사는 “B씨 소속사에서 벌써 전화가 왔다. 저랑 전혀 일면식이 없다고”라며 “당연하죠. 가해자가 피해자를 기억이나 하겠냐. 피해자만 평생 가슴에 피눈물 흘리면서 가해자 이름 석 자 못 잊는 사회”라고 적었다.

이후 이 변호사는 “B씨가 그 지역 유명 일진이었던 걸 아는 분들은 저에게 DM 주시면 감사하겠다”며 추가 폭로를 예고하기도 했다.

한편 ‘솔로지옥’은 커플이 되어야만 나갈 수 있는 외딴 섬 ‘지옥도’에서 펼쳐지는 데이팅 프로그램이다. 시즌4는 지난해 1월 공개됐다.