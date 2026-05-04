청년주택 기부채납 공간에 새 둥지… 2배 이상 확장, 커뮤니티실‧무인카페 갖춘 복합공간 조성 5월 11일 임시 개관, 18일 개관식 후 정식 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 오는 18일 상계1동 주민센터 내의 ‘푸른숲 작은도서관’을 확대 이전, 환경 특화 도서관으로 운영한다.

이전 대상지는 수락산역세권 청년주택(상계동 1412) 기부채납 공간이다. 도보 5분 거리 내에 서울노일초, 서울노원교, 노일중, 노원구청소년상담복지센터, 상계청소년문화의집 등 아동·청소년 시설이 밀집해 있다. 아동청소년의 이용이 많은 작은도서관의 특성상 운영 활성화가 기대된다.

도서관은 연면적 249.24㎡ 규모로 조성했다. 기존 109㎡보다 두 배 이상 확대됐다. 구는 넓어진 공간을 ▷자료실 및 열람실 ▷커뮤니티실 ▷무인카페로 구성했다.

특히 푸른숲 작은도서관은 ‘생태환경, 저탄소’ 관련 문화프로그램에 특화된 도서관으로 운영한다. 최근 도서관이 주민 커뮤니티 공간과 문화 거점 공간 역할을 강화하는 흐름에 맞춘 조치다. 동시에 수도권 유일의 탄소중립 선도도시인 구의 정책 방향을 반영했다. 독서토론, 독서동아리 활동을 통한 독서 문화 확산이라는 기본적인 사업과 함께 공연, 강좌, 전시 등 프로그램은 생태환경에 초점을 맞춘다. 이를 위해 작은도서관 운영위원회의 주민과 구의 사서 인력이 협업한다.

구는 도서관 인프라 확충 과정에 시설 측면에서도 저탄소·생태친화 기술을 적극 도입하고 있다. 앞서 노원어린이도서관 리모델링에는 건물일체형 컬러 태양광 발전시설(BIPV)을 설치, 월계도서관 리모델링에는 국산 목재를 적극 활용한 바 있다.

이어 상계도서관은 탄소발생 감축 기술과 에너지 사용 효율을 높인 그린 리모델링을 진행 중이다. 착공을 앞둔 태릉어울림도서관은 제로에너지건축(ZEB) 4등급 기준을 적용해 추진하고 있다.

푸른숲 작은도서관은 오는 11일 임시 개관한다. 18일 오후 4시 지역 주민들과 함께 개관식을 개최하며 정식 운영에 돌입한다. 일요일과 공휴일은 휴관하며 월요일부터 토요일까지 주 6일 운영한다. 평일은 오전 9시부터 오후 6시까지, 토요일은 오후 5시까지 운영한다.

오승록 노원구청장은 “작은도서관의 가능성과 지역사회에서의 역할이 날로 커지고 있다”며 “단순한 접근성 확대를 넘어 주민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 내실 있게 운영해 나가겠다”고 말했다.