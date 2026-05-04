3년간 월 10만 원 저축하면 정부지원금 월 30만 원 추가 적립, 일하는 저소득층 청년 자산 형성 지원 기준중위소득 50% 이하 근로·사업 소득 있는 15~39세 청년 대상 오는 5월 20일까지 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]저소득 청년들의 자산 형성을 도울 길이 열렸다.

서울 성동구는 일하는 저소득층 청년들의 안정적인 자산 형성을 돕기 위해 ‘청년내일저축계좌’ 신규 가입 대상자를 모집한다.

‘청년내일저축계좌’는 일하는 저소득 청년이 3년간 매월 10만 원 이상 저축하고 근로조건을 유지할 경우 근로소득장려금(정부지원금)을 추가로 적립해 청년들의 자산 형성과 자립을 돕는 정부지원사업이다.

신청 대상은 기준중위소득 50% 이하의 가구에 속한 만 15세 이상 만 39세 이하의 청년으로 월 10만 원 이상 근로·사업소득이 발생하는 조건을 모두 충족하는 경우 가입 가능하다.

가입자가 3년간 매월 10만 원 이상을 저축하면 정부가 매월 근로소득장려금(정부지원금) 30만 원을 추가로 적립 지원한다. 3년 만기 후 지급되는 적립금은 청년들의 주택 마련, 교육, 창업, 결혼자금 등 청년의 실생활에 필요한 다양한 분야에서 자유롭게 사용할 수 있다.

신청 기간은 5월 4일부터 20일까지이며, 온라인(복지로 누리집) 또는 주소지 동주민센터 방문을 통해 신청할 수 있다. 최종 가입자는 소득 및 재산 조사를 거쳐 8월 중순 개별 통보할 예정이며, 선정된 가입자는 8월부터 본인 명의 계좌를 개설해 매월 10만 원 이상 저축할 경우 정부지원금을 받을 수 있다.

구 관계자는 “청년내일저축계좌가 성실히 일하는 청년들에게 든든한 자산 형성의 기반이 되길 바란다“며 ”청년들이 안정적으로 미래를 준비할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다“고 말했다.