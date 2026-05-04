[헤럴드경제=김성훈 기자] 경기 평택을 국회의원 재선거 가상 다자대결에서 김용남 전 새누리당 의원과 유의동 전 국민의힘 의원, 조국 조국혁신당 대표가 20%대 지지율을 기록했다.

여론조사기관 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 5월 1~2일 이틀간 만 18세 이상 경기 평택을 선거구 거주 성인남녀 804명을 대상으로 ‘평택을 국회의원 재선거에서 누구에게 투표하겠는가’ 묻는 질문에 전체 응답자의 28.8%는 더불어민주당의 공천을 받은 김용남 전 의원을 골랐다.

또 국민의힘의 공천을 받은 유의동 전 의원은 22.5%, 조국혁신당의 조국 대표는 22.2%의 지목을 받았다. 자유와혁신의 황교안 전 총리는 8.9%, 김재연 진보당 상임대표는 8.8%의 지지를 얻었다.

연령별로 보면 김용남 전 의원은 40~60대에서 30% 이상의 지지를 받으며 우위를 보였다. 60대 김용남 32.7%·유의동 29.2%·조국 19.7%, 50대는 김용남 39.3%·조국 27.4%·유의동 13.2%였고, 40대는 40대 김용남 31.2%·조국 29.3%·유의동 13.0%였다.

유의동 전 의원은 보수색이 강한 20대와 70대에서 우세였다. 20대는 유의동 30.2%·김용남 16.4%·황교안 15.1%, 70대는 유의동 35.2%·김용남 23.2%·조국 13.5%이 상위 3인에 들었다.

이념 성향별로는 중도층에서 김용남 33.2%·유의동 22.2%·조국 20.0%로 나타났다. 진보층에선 김용남 35.2%·조국 33.4%·김재연 12.7%였다. 보수층에선 유의동 39.8%·황교안 18.2%·김용남 13.7%였다.

민주당과 조국혁신당, 진보당 등 이른바 범진보 진영의 단일화에 대해 42.0%가 ‘필요하지 않다’고 답했고, 36.9%는 ‘필요하다’고 답했다. 국민의힘과 자유와혁신 등 이른바 범보수 진영의 단일화에 대해서는 ‘필요하지 않다’는 응답이 39.5%, ‘필요하다’는 응답이 37.4%였다.

이번 조사는 휴대전화 가상번호(안심번호)를 활용한 무선 ARS(자동응답) 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트, 응답률은 7.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.