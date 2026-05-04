마포중앙도서관, 10월까지 장애인 복지시설에서 ‘찾아가는 모두의 도서관’ 운영 국립장애인도서관 사업 선정으로 마포장애인주간보호센터에서 ‘모두의 책놀이’ 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구 장애인들은 주변에서 쉽게 책을 볼 수 있는 길이 열린다.

마포구 구립도서관인 마포중앙도서관은 도서관 방문이 어려운 장애인을 위해 ‘찾아가는 모두의 도서관’을 오는 10월까지 운영한다.

‘찾아가는 모두의 도서관’은 도서관이 복지시설로 직접 찾아가 장애인 이용자들이 익숙한 공간에서 책과 영화를 접하고, 일상 속에서 문화적 경험을 넓혀갈 수 있도록 돕는 프로그램이다.

이번 프로그램은 발달장애인과 뇌병변장애인을 대상으로 한 그림책 독서 활동과 배리어프리영화 상영으로 구성됐다.

특히 독서 활동은 꿈그대그림책연구회 소속 전문 강사가 기관을 직접 찾아가 그림책 읽기, 만들기, 신체 놀이를 결합한 참여형 방식으로 운영된다.

마포중앙도서관은 올해 마포구 내 7개 복지시설에서 독서 활동 20회와 배리어프리영화 상영 8회를 운영, 300여 명의 구민과 함께할 예정이다.

지난 4월에는 마포발달장애인평생교육센터를 첫 방문지로 프로그램의 시작을 알렸다. 꽃, 음악, 놀이, 공동체를 주제로 한 그림책 활동과 배리어프리영화 상영이 함께 진행됐으며, 참여자들은 익숙한 공간에서 책과 영화를 접하며 자연스럽게 문화의 즐거움을 나누는 시간을 보냈다.

이 밖에도 우리마포장애인주간이용센터에서는 꽃, 음악, 색깔, 놀이, 공동체, 용기를 주제로 한 그림책 활동이 진행된다.

또 염리장애인주간보호센터, 마포장애인종합복지관, 마포장애인가족지원센터, 마포뇌병변장애인비전센터에서는 음성해설과 자막을 더한 배리어프리영화를 상영해 누구나 함께 즐길 수 있는 문화 경험을 이어갈 예정이다.

마포중앙도서관은 국립장애인도서관이 주관한 ‘2026년 장애인 독서문화 프로그램 지원 사업’의 운영기관으로 선정됨에 따라 마포장애인주간보호센터에서 5월부터 10월까지 ‘모두의 책놀이’ 프로그램을 10회 운영한다.

‘찾아가는 모두의 도서관’의 하나로 진행되는 본 프로그램은 도서관 이용 안내를 시작으로 다양한 주제의 그림책 활동이 이어지며, 회차마다 만들기와 신체 놀이를 접목해 장애인이 책을 입체적으로 경험할 수 있도록 한다.

‘모두의 책놀이’ 여정을 담은 활동사진과 참여자들이 만든 작품은 오는 10월 마포중앙도서관 로비에서 열리는 ‘모두의 전시회’에서 공개될 예정이며, 참여자 가족을 비롯해 도서관을 찾는 누구나 관람할 수 있다.

마포구 관계자는 “도서관이 직접 찾아가는 방식으로 더 많은 장애인이 책과 영화를 가까이에서 접하고, 일상 속에서 문화의 즐거움을 느낄 수 있길 바란다”고 말했다.