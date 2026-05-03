5월 5일 오전 10시 금천체육공원에서 개최... 체험·공연·환경 캠페인 어우러진 ‘마을 공동체형’ 축제로 소통의 장 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 제104회 어린이날을 맞아 오는 5월 5일 오전 10시부터 오후3시 30분까지 금천체육공원에서 ‘금천어린이큰잔치’ ‘친구야, 노~올자’를 개최한다.

행사는 올해로 19회를 맞으며 ‘금천어린이큰잔치 준비위원회(대표 강수미)’를 비롯한 지역 내 30여 개 지역 시민단체, 교사, 자원봉사자들의 적극적이고 자발적인 참여로 발전해 왔다.

올해의 행사 주제는 ‘평화’로 어린이들이 가족과 이웃, 친구들과 함께 동네에서 어린이날을 즐기며, 자연스럽게 마을을 배우고 공동체를 체험할 수 있는 화합의 장으로 기획됐다. 구는 이를 통해 지역 공동체가 단단하게 연결되고 건강한 마을 생태계가 조성되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

행사 당일에는 1000여 명의 어린이와 가족, 지역 주민이 참여할 예정이다. 어린이 헌장 낭독을 통해 어린이날의 참뜻을 되새기는 시간을 시작으로, 놀거리와 배움이 가득한 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.

행사장은 마을의 공원과 체육시설을 활용한 열린 공간으로 구성됐고, 주요 지점에 30개의 부스가 운영된다. 30여 개의 지역 시민단체가 명랑 운동회, 타악기 연주, 태양 발전, 브롯치 만들기 등 아이들의 호기심을 자극하는 다양한 체험 프로그램을 준비했으며 먹거리 창구도 별도 운영된다.

또, 어린이들이 직접 참여하는 벼룩시장과 플리마켓, 인형극 공연, 숨겨둔 끼를 뽐내는 장기자랑 무대 등 온 가족이 함께 웃고 즐길 수 있는 부대 행사도 풍성하게 마련된다.

행사 마지막에는 다 함께 참여하는 분리수거 캠페인을 진행, 주변을 정돈하며 환경의 소중함과 올바른 생활 속 실천 방법을 배우는 의미 있는 시간으로 축제를 마무리할 계획이다.

주차는 인근 서울 문교초등학교에 가능하며, 현장에는 가족들이 안심하고 행사를 즐길 수 있도록 안전 요원이 배치된다. 우천 시에는 행사 장소를 금천구민체육문화센터로 변경해 진행한다.

구 관계자는 “이번 큰잔치를 통해 어린이들이 마음껏 뛰어놀며 마을 안에서 행복한 추억을 만들어 가길 바란다”며 “온 마을이 함께 아이를 키운다는 마음으로, 우리 금천의 미래인 어린이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 든든한 울타리가 되어주겠다”고 전했다.