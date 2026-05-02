2일 국민의힘 서초갑 필승결의대회…오세훈 서울시장 후보, 조은희 의원 등 실내 400여명, 귀가 250여명 등 ‘문전성시’ 전성수 후보“투표해야 서초가 승리하고, 서울이 승리 ”…“더 낮고 간절하고 절실하게 뛸 것” 오세훈 서울시장 후보 “민주당의 특검법 발의보고 교활함 느껴…선거 이기면 국민이 용인했다 할 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]6·3 지방선거 국민의힘 서초구청장 전성수 후보는 2일 “서초구가 압도적 투표율과 득표율로 서울을 지켜내는 대표 구가 돼야 한다”고 강조했다.

전성수 후보는 이날 백석예술대 교육동 백석아트홀에서 열린 ‘국민의힘 서초갑 필승 결의대회’에서 “서초 전성시대가 쭉 이어질 수 있도록 더욱 낮은 자세로, 더 간절하고 절실하게 뛰고 있다”면서 이같이 밝혔다.

이 행사에는 당원 500여 명이 참석해 성황을 이뤘다.

전성수 후보는 또 “민주당이 입법 사법 행정을 다 움켜쥐고 있는 상황이기에 이번 지방선거가 더욱 중요하다”면서 “투표해야 서초가 승리하고, 서울이 승리하는 것”이라며 적극적으로 투표권을 행사해 줄 것을 당부했다.

오세훈 서울시장 후보는 이 자리에서 특히 “이재명 정부의 공소취소가 가능한 특검법 발의를 보고 교만함을 넘어 교활함을 느꼈다”며 “지방선거에서 역풍이 일 것을 감수하면서까지 특검법을 발의하는 걸 보면, 6·3선거를 이길 수 있다고 자신하는 것 같다. 6·3선거 이기면 ‘국민이 용인해 줬다’고 주장하려는 것인데, 반드시 서초에서 막아달라”고 말했다.

오 후보는 이어 “이재명 정부의 (보유세 폭탄, 장기보유특별공제 폐지 등) 부동산 정책은 서울은 물론, 지방의 부동산을 망가뜨릴 것”이라며 “서울시를, 대한민국을 지키기 위해 강남 3구 벨트의 압승이 필요하다. 서울시장-구청장-구의원이 함께 패키지로 일할 수 있도록 해달라”고 호소했다.

오세훈 캠프 총괄선거대책본부장을 맡고 있는 조은희(서초갑) 의원은 “전성수가 서초를 지킨다”며 “보수의 자존심 서초에서 매운 맛을 보여달라. 투표율 80%를 넘기면 우리가 이긴다”고 말해 참석자들의 환호를 이끌어 냈다.