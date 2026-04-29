[헤럴드경제=홍승희기자] 국가철도공단은 수서역세권 공공주택지구 내 상업시설용지 2필지를 일반 실수요자에게 경쟁입찰 방식으로 공급한다고 29일 밝혔다.

이번에 국가철도공단이 공급하는 토지는 총 2필지로 C1-1블록(1663㎡), C1-3블록(759㎡)이며, 모두 건폐율 60% 이하, 용적률 800% 이하의 개발이 가능하고, 감정평가 결과에 따른 공급 예정 가격은 C1-1블록 411억원, C1-3블록 182억원이다.

대금 납부 조건은 2년 6개월 무이자 분할납부 방식으로, 계약금(총액의 10%)을 제외한 중도금 및 잔금은 6개월 단위로 5회 균등 분할 납부할 수 있으며 납부약정일보다 조기 납부할 경우에는 연 5%의 선납 할인이 적용된다.

수서역세권 공공주택지구는 국내 최대 수준의 역세권 개발 프로젝트로 서울 수서역 일대 38만6664㎡의 수서역세권을 업무·유통·주거시설을 갖춘 복합도시로 바꾸는 사업이다. 수서역세권은 수서∼평택 고속철도(SRT), 수도권광역급행철도(GTX-A), 수도권 전철 3호선 및 분당선, 예정된 수서∼광주선 등 철도 교통망을 갖춘 수도권 동남부의 대표 교통 요충지로 개발 기대감이 높다.

이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 “수서역세권은 우수한 광역교통 접근성과 풍부한 개발 잠재력을 동시에 갖춘 수도권 핵심 입지”라며 “이번 공급이 역세권 활성화와 지역 경쟁력 제고에 힘을 보태고, 미래 성장 가능성에 주목하는 실수요자들에게 새로운 기회가 되길 바란다”고 전했다.