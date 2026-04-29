WGBI 편입비중 확대에 추가 자금 유입 전망

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난해 국고채 발행 규모가 60조원 넘게 급증하며 사상 처음으로 연간 200조원을 돌파했고, 외국인 투자자의 국고채 보유 비중도 역대 최고치를 기록했다.

정부는 세계국채지수(WGBI) 편입 효과로 올해 추가 자금 유입이 이어질 것으로 전망했다.

재정경제부는 29일 지난해 국고채 시장 동향과 주요 통계, 정책 성과를 담은 국채 백서 ‘국채 2025’를 발간했다고 밝혔다.

백서에 따르면 지난해 국고채 발행 규모는 총 226조2000억 원으로, 전년 157조7000억원보다 68조5000억원 증가했다. 두 차례 추가경정예산 편성 등으로 발행 물량이 크게 늘었지만 이를 원활히 조달해 경기 회복을 뒷받침했다고 정부는 설명했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 발간사에서 “대외 통상환경 악화와 주요국 통화정책 불확실성 등 어려운 여건 속에서도 국고채 시장이 연간 발행 규모 200조원을 최초로 넘어섰다”며 “경제 회복 노력을 뒷받침한 든든한 버팀목이었다”고 평가했다.

다만 국고채 발행 확대에 따라 국가채무 증가와 이자 비용 부담은 향후 재정 운용의 부담 요인으로 남을 수 있다는 지적도 나온다.

외국인 투자 수요는 뚜렷하게 확대됐다. 지난해 외국인의 국고채 보유 잔액은 297조4000억원으로 역대 최대치를 기록했고, 전체 보유 비중 역시 25.7%로 전년(22.8%)보다 2.9%포인트 상승했다.

금리 흐름은 상반기 하락세를 보이다가 4분기 들어 반등했다. 환율 상승과 금리 인하 사이클 종료 우려 등이 국고채 금리 상승 요인으로 작용했다고 정부는 분석했다.

정부는 지난해 개인 투자용 국채 5년물 신설, 연간 매입 한도 확대, 자동청약 서비스 도입 등 개인 투자자의 접근성과 편의성을 높였고, 글로벌 리스크 대응 수단으로 3년물·10년물 국채선물 야간 거래도 도입했다.

올해는 WGBI 편입에 따른 외국인 투자가 차질 없이 진행되도록 시장 인프라 정비와 리스크 대응 체계 강화에 집중한다는 방침이다. 정부는 전담 조직을 신설해 시장 동향 분석과 위험 관리 기능을 강화하고, 안정적인 국채 발행 여건을 유지하겠다고 밝혔다.

외국인 국고채 순매수 규모는 지난달 30일부터 이달 27일까지 체결 기준 10조원, 결제 기준 7조9000억원으로 집계됐다. 다음 달 WGBI 편입 비중 확대에 맞춰 이번 주부터 추가 자금 유입이 나타날 것으로 정부는 예상했다.