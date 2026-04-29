김민표 대표 “지능형 로봇 설루션·산업용 휴머노이드 상용화 추진”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 매디슨 황 엔비디아 옴니버스 및 로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 29일 두산로보틱스 사업장을 방문해 김민표 대표와 기술 협력을 논의했다.

이날 방문은 양사 기술을 결합한 로봇 실행 플랫폼 구축 논의를 위해 이뤄졌다. 구체적으로 두산로보틱스가 개발 중인 ‘에이전틱 로봇 운영체제(Agentic Robot O/S)’와 엔비디아의 AI·로보틱스 시뮬레이션·학습 인프라를 연계해 산업 현장에 적용 가능하도록 만드는 것이다.

두산로보틱스의 에이전틱 로봇 운영체제는 AI가 작업 환경을 파악해 경로를 최적화하고, 안전하고 정밀한 작업 수행을 지원하는 소프트웨어다.

두산로보틱스는 로봇-AI 간 인터페이스 구축, 로봇 제어 표준 프로토콜 개발, 전문 작업 모델 연동, 안전 제어를 위한 기술적 가드레일 적용 등을 검토하고 있다. 앞으로 엔비디아와의 협력을 통해 구체화할 계획이다.

두산로보틱스는 엔비디아와의 협력을 통해 2027년 에이전틱 로봇 운영체제 기반의 지능형 로봇 설루션을, 2028년에는 산업용 휴머노이드 제품을 순차적으로 선보일 계획이다. 특히 내년 1월 미국에서 열리는 CES를 비롯해 글로벌 주요 전시회에서 엔비디아와의 협업 결과물 발표도 구상하고 있다.

김민표 대표는 “피지컬 AI의 성패는 AI 모델의 지능뿐만 아니라, 이를 현장에서 오차 없이 구동시키는 실행 플랫폼의 안정성에 달려 있다”며 “오늘 논의는 매우 진지하고 심도 있게 진행됐으며, 논의된 내용을 바탕으로 두산의 하드웨어 제조 역량과 엔비디아의 소프트웨어 생태계를 결합해 지능형 로봇 설루션과 산업용 휴머노이드의 상용화를 추진하겠다”고 밝혔다.