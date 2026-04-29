“연기금 등 장기보유 성향 투자 확대”

[헤럴드경제=양영경 기자] 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입 이후 약 한 달간 외국인의 국고채 순매수 규모가 10조원으로 집계됐다. 정부는 5월부터 WGBI 내 한국 국채 편입 비중이 확대되는 만큼 이번 주부터 추가 자금 유입이 본격화할 것으로 전망했다.

재정경제부는 29일 정부서울청사에서 황순관 국고실장 주재로 ‘WGBI 상시점검 및 투자유치 추진단’ 제5차 회의를 열고 WGBI 편입 이후 자금 유입 동향과 향후 대응 방안을 점검했다고 밝혔다.

외국인의 국고채 순매수 규모는 체결 기준으로 지난달 30일부터 이달 27일까지 총 10조원으로 집계됐다. 결제 기준으로는 이달 1일부터 27일까지 7조9000억원이었다. 채권은 거래 체결일부터 실제 결제일까지 최대 30일가량 시차가 발생해 두 기준 간 차이가 난다.

정부는 WGBI 편입을 계기로 연기금 등 장기보유 성향의 자금 유입이 늘고 있으며 중장기물에 대한 투자 확대 흐름도 나타나고 있다고 평가했다. 이는 국내 국채 수요 기반을 넓히고 시장 안정성 제고에 긍정적이라는 분석이다.

황 실장은 “4월 한 달간 글로벌 투자자들과 우리 시장 인프라가 서로 호흡을 맞추며 귀중한 경험치를 쌓았다”며 “5월 WGBI 편입 비중 상승에 맞춰 금주부터 자금 유입이 예상되는 만큼 더욱 철저한 준비가 필요하다”고 말했다.

정부는 앞으로도 추진단을 중심으로 외국인 자금 유입 상황을 주기적으로 점검하고, 해외 투자자 대상 기업설명회(IR)를 지속해 시장과의 소통 및 투자 애로 해소에 나설 계획이다.