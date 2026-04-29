[헤럴드경제=김보영 기자] 배우 탕웨이(46)가 다시 한 번 임신설에 휩싸였다.

28일 중국 매체 봉황망 등에 따르면 탕웨이는 지난 26일 중국 상하이에서 열린 한 명품 브랜드 행사에 참석했다. 이날 그는 여유 있는 실루엣의 검은색 원피스와 굽이 없는 부츠 차림으로 등장했다.

행사 현장에서는 탕웨이가 움직일 때마다 복부 라인이 비교적 도드라져 보였다. 이를 두고 현지 매체들은 ‘임신 중기 이상’ 가능성이 높다는 추측을 제기했다. 특히 동료 배우 니니가 행사 내내 탕웨이를 세심하게 배려하는 듯한 모습을 보인 점도 추측에 힘을 보탰다.

탕웨이는 앞서 지난 3월에도 임신설에 휩싸인 바 있다. 당시 그는 남편인 김태용 감독과 함께 베이징 싼리툰에서 쇼핑하는 모습이 포착됐다. 현장 목격자들은 탕웨이가 오버사이즈 셔츠로 복부를 가리는 듯한 모습이었다고 전했다.

1979년생인 탕웨이는 영화 만추를 통해 인연을 맺은 김태용 감독과 2014년 결혼해 2016년 첫 딸을 출산했다. 첫째 출산 이후 약 10년 만에 불거진 둘째 임신설에 팬들의 관심이 집중되고 있다.