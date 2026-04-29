- 이명구 관세청장 “홍보가 정책의 핵심”…정책소통 우수기관’ 성과 바탕, 현장 중심의 2026년 홍보 전략 수립

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청 개청 이래 최초로 관세청장이 주재하는 전국 관세청 홍보 담당자가 한자리에 모였다.

관세청은 29일 서울세관에서 본청 및 전국 세관 홍보 담당자 총 26명이 참석한 가운데, 이명구 관세청장 주재로 ‘2026년 전국 세관 홍보관계관 회의’를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 회의는 ‘국민과 열린 마음으로 소통하는 정부’라는 홍보 철학에 발맞춰 기관장 및 각 세관의 대국민 소통을 더욱 확대하고, 주요 정책 현장을 생중계하는 등 국민이 신뢰하고 체감할 수 있는 관세행정 구현을 위해서다. 국민과의 직접 소통을 강화하고, 관세청의 정책 성과를 국민이 체감할 수 있도록 실효성 있는 홍보 전략을 수립키 위해 마련했다.

이날 회의에서는 2025년도 홍보 성과를 점검하고 2026년도 중점 추진 방향에 대한 심도 있는 논의를 진행했다. 관세청은 지난해 ▷2025년 정부 업무평가 정책소통 우수기관 선정 ▷대한민국 디지털 광고 대상 등 5개 부문 수상 등의 굵직한 성과를 거둔 바 있다.

특히 마약 탐지견의 성장기를 담은 유튜브 콘텐츠 ‘킁킁로그’가 누적 조회수 400만 회를 돌파하고, 기관 공식 SNS 팔로워가 전년 대비 대폭 상승(유튜브 130%↑, 인스타그램 26%↑)하는 등 디지털 소통 분야에서 괄목할 만한 성장을 보였다. 또한 기관장 SNS(유튜브 ‘명답 TV’, 인스타그램, X 등)도 개설해 국민과의 직접 소통을 위해 노력하고 있다.

회의에 참석한 홍보관계관들은 이러한 성과를 전국 세관으로 확산시키는 방안을 논의했다. 아울러 ▷홍보조직의 전문성 강화 및 인력 충원 ▷적극적인 홍보활동에 대한 적절한 보상 체계 마련 ▷가짜뉴스 및 오보에 대한 신속 대응 체계 구축 등 현장 실무 역량을 높이기 위한 다양한 의견들을 개진했다.

이명구 관세청장은 인사말을 통해 “정책은 단순히 발표로 끝나는 것이 아니라 국민의 이해와 공감 속에서 비로소 완성되는 것”이라고 언급하며 “홍보가 정책의 핵심이라는 신념으로 업무에 임해달라”고 강조했다.

이어 “‘적당히 중간만 가자’는 소극적인 마음가짐을 버리고, 현장의 생생한 단속 순간과 감동적인 기업 지원 사례를 발굴해 국민의 언어로 전달하는 ‘현장 중심의 홍보’에 역량을 집중할 것”을 당부했다.