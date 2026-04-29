[헤럴드경제=장윤우 기자] “양당이 차려주는 썩은 밥하고 쉰밥만 먹어야 됩니까.”

천하람 개혁신당 원내대표가 29일 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 경기도지사 선거에 조응천 전 의원을 전격 출마시킨 배경을 이같이 설명했다. 더불어민주당의 오만과 국민의힘의 무기력함을 동시에 겨냥한 발언이다.

천 원내대표는 민주당 후보로 확정된 추미애 전 법무부 장관을 직접 비판했다. 그는 “추미애 후보는 나쁜 후보이기도 하고 이상한 후보이기도 하다”며 “한국 정치를 굉장히 오염시켰다”고 했다. 자기 편의 잘못을 인정하는 대신 상대 진영을 더 강하게 공격해 인지도를 올리는 전형적인 강성 정치인의 면모를 보여왔다는 게 그의 설명이다.

천 원내대표는 “민주당 경기도지사 경선 토론회를 봤는데 경기도 현안에 대한 파악이 너무 떨어져 있고, 무슨 말만 하면 자꾸 검찰 개혁 이런 얘기를 하시는 거예요”라며 추 후보의 경기도 현장 경험 부족도 지적했다. 추 후보가 하남으로 지역구를 옮겨 경기도에서 활동한 것은 약 2년에 불과하다는 점도 꼬집었다.

천 원내대표는 “강성 민주당 지지층이 좋아하는 후보를 내도 어차피 뽑아줄 거라는 오만이 깔려 있었다”며 민주당이 이번 경선에서 추 후보를 결선 없이 확정한 것 자체가 오만의 증거라고 주장했다. 국민의힘에 대해서는 “누가 나와도 1등을 못 한다”고 단언했다.

반면 천 원내대표는 “조응천 후보는 남양주에서 재선하며 GTX-B 노선을 청량리에서 남양주까지 연장시킨 장본인으로, 경기 북부의 교통·주택·규제 문제를 가장 잘 아는 후보”라고 강조했다.

이어 “언제까지 경기도민들이 출퇴근할 때마다 고난의 행군을 하도록 해야 되냐”는 조 후보의 문제의식을 소개하며 “정치가 아니라 행정으로 일을 풀어나갈 사람”이라고 했다.

단일화 가능성은 선을 그었다.

천 원내대표는 “접을 생각은 아예 없습니다. 무조건 완주할 것”이라고 했다. 그는 “조응천 후보가 치고 올라가서 국민의힘에서 먼저 ‘우리가 선거를 계속하는 게 의미가 있나’라는 생각이 들게끔 해야 된다”고 말했다.

보수표 분산으로 오히려 추 후보 당선 가능성이 높아지는 것 아니냐는 지적에는 “조응천 후보가 없었으면 국민의힘 후보가 민주당 후보를 잡을 수 있습니까. 아니잖아요”라고 반박했다.

평택을 재·보궐선거 후보 출마 여부에 대해서는 ‘선택과 집중’ 차원에서 고민 중이라고 했다. 개혁신당은 현재 경기도지사를 포함해 서울·부산 등 7개 광역단체장 후보를 냈다. 천 원내대표는 “당력을 광역단체장 쪽에 집중해야 되는 것 아니냐는 개인적 생각을 갖고 있다”며 평택을 출마는 최종 논의 중이라고 밝혔다.

천 원내대표는 “국민의힘 당원 구조를 보면 선거에 지더라도 강경한 성향의 당원들이 더 많은 상황”이라며 “단기간에 의미 있는 전환을 할 수 있을 것인가, 쉬워 보이지 않는다”고 보수 재편 가능성에 대해서 회의적 시전을 내보였다.

이어 개혁신당의 역할론에 대해서는 “자강이 먼저”라며 선을 그었다.