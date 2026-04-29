재정경제부 주관 ‘2025년도 공공기관 고객만족도 조사’ 결과 정기적인 고객 의견 수렴, VOC 기반 서비스 개선 노력 평가

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국노인인력개발원은 재정경제부가 주관한 2025년도 공공기관 고객만족도 조사에서 ‘우수’ 등급을 획득했다고 29일 밝혔다. 이로써 한국노인인력개발원은 2023년부터 2025년까지 3년 연속 우수 등급을 달성했다.

공공기관 고객만족도 조사는 공공서비스 품질 향상과 고객 중심 경영 확산을 위해 재정경제부가 매년 실시하는 평가로, 공공기관이 제공하는 서비스에 대한 고객 만족도를 종합적으로 측정한다.

2025년도 조사는 총 186개 공공기관을 대상으로 실시됐고, 해당 기관의 서비스를 직접 이용한 고객을 중심으로 서비스 품질, 전반적 만족도를 평가했다.

이번 조사에서 공공기관 평균 종합 평점은 89.2점으로, 한국노인인력개발원은 90.0점을 기록해 평균을 웃돌았다.

한국노인인력개발원은 정기적인 고객 의견 수렴과 VOC(Voice of Customer) 분석을 기반으로 서비스 개선을 지속 추진하고, 이런 노력이 고객만족도 향상으로 이어진 것으로 평가받는다.

김수영 한국노인인력개발원 원장은 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 서비스 품질 제고를 위해 고객의 목소리를 적극 반영하고 지속적인 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.