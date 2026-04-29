- 공공서비스 기관 만족도 조사서…여객·물류 등 모든 사업서 목표 달성 … ‘서비스 품질’ 우수

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국철도 공사가 공공서비스 기관 만족도 조사에서 우수한 성적을 받았다.

한국철도공사는 재정경제부 주관 ‘공공기관 고객만족도 조사’에서 ‘우수’ 등급을 받았다고 29일 밝혔다.

‘공공기관 고객만족도 조사’는 서비스 품질과 이용 만족도를 종합 평가해 국민이 체감하는 공공서비스 수준을 보여주는 지표로, 이번 평가는 186개 공공기관을 대상으로 했다.

코레일은 평가 대상인 4개 사업(고속, 일반, 광역, 화물)에서 모두 목표 점수를 달성하며 ‘우수’ 기관으로 영예를 안았다.

특히 세부 지표 분석 결과, ‘서비스 품질’ 항목에서 가장 높은 89점(전년 대비 +2.9점)을 기록하며 철도 서비스 개선 노력을 인정받았다.

이는 ▷열차 내 환경 개선(수하물 보관대 확충, 화장실 설비 개선) ▷체감형 편의 서비스(셀프 좌석변경, 레일택배) 도입 ▷전국 역·사업소 대상 서비스 코칭 시행 ▷교통약자 편의 개선(베리어프리 발매기 도입,휠체어리프트 교체) 등 노력이 긍정적으로 작용한 결과다.

코레일 차성열 여객사업본부장은 “고객의 목소리를 적극 반영해 편리한 철도 이용 환경을 만들고 국민이 체감하는 공공서비스 혁신을 이어나가겠다”고 말했다.