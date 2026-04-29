- 관세청, ‘아･태지역 마약 단속 전문가 워크숍’ 개최…국제공조 실행력 극대화

[헤럴드경제= 이권형기자] 마약단속 합동작전 성과 공유부터 실전 정보교환까지 아·태 17개국 세관당국 국제기구 등이 한자리에 모였다.

관세청은 세계관세기구(WCO)와 공동으로 28일~30일까지 서울에서 ‘아·태지역 마약단속 전문가 워크숍’을 개최하고, 마약 범죄 공동 대응을 위한 국제공조 체계를 전면 강화한다고 밝혔다.

이번 워크숍에는 태국, 베트남, 캄보디아 등 아·태지역 세관당국과 국제기구, 주중 유럽 관세관 등 마약 전문가들이 대거 참여한다. 참가자들은 국가별 ▷합동작전 모델과 성과 ▷최신 마약밀수 동향 ▷마약탐지견 운용 및 마약 분석기법 공유를 통해 협력 강화 방안을 논의한다.

주요 프로그램으로는 ▷WCO 역량 강화 세미나 ▷국가 간 정보 교환 플랫폼 운영 실습 등을 마련해 마약 단속 역량을 강화하고 합동단속 실행력을 한 차원 높이는 계기가 될 것이란 기대다.

관세청은 그간 아·태 지역 주요 국가와의 협력을 통해 가시적인 성과를 거둬 왔다. 지난해 태국, 베트남, 말레이시아 세관당국에 관세청 직원을 파견해 마약밀수 합동단속을 실시한 결과 메스암페타민 등 총 67건, 91.52kg (약 215만 명 동시투약분)의 마약을 적발한 바 있다.

올해는 기존 협력국 외에도 캄보디아, 라오스, 미얀마 등 골든트라이앵글* 국가들과 마약 단속 협력을 강화하여 국경단계 마약차단망을 더욱 촘촘히 구축해 나갈 계획이다.

특히 이번 워크숍을 통해 올해 상반기 추진 예정인 ‘한-아·태 마약밀수 합동단속작전’을 사전 점검하며 국가 간 공조 전략을 한층 정교화할 방침이다.

이명구 관세청장은 “마약범죄는 국경을 무력화하는 대표적인 초국가 범죄인 만큼, 이번 워크숍을 계기로 아·태지역 세관당국 간 협력 수준을 한층 끌어올려 성과로 직결시키겠다”며 “국민 안전을 위협하는 국제 마약 범죄에 대해 엄정한 법 집행으로 강력 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.