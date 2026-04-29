글로벌 워케이션 허브도시 도약 외국인 장기체류, 소비활성화 기대

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 휴가지 원격근무를 위해 부산을 찾는 외국인을 위한 ‘부산형 워케이션 글로벌 프로모션’을 아고다(Agoda)와 함께 추진한다고 29일 밝혔다.

이번 프로모션은 글로벌 네트워크와 이용자를 보유한 온라인 여행플랫폼(OTA) 아고다와 부산의 풍부한 관광콘텐츠를 결합해 ‘일과 휴양이 공존하는 세계적 워케이션(workation) 거점 부산’을 각인시키기 위한 것이다.

시는 지난해 10월 아고다와 관광 교류·협력 업무협약을 체결하고 글로벌 플랫폼 기반의 외국인 관광객 유치를 추진해 왔다. 다음달 6일부터 일본 중국 대만 등 인바운드 국가를 중심으로 아고다 플랫폼과 연계한 부산 휴가지 워케이션을 본격 진행한다.

OTA를 활용한 외국인 친화적 예약체계로 전면 전환해 이용 편의성도 갖춘다. 인증절차를 간소화해 진입장벽을 낮추고 글로벌 접근성을 높인다는 방침이다.

참여를 원하는 국외기업 임직원 및 디지털 노마드는 부산형 워케이션 공식 누리집에서 여권과 근로활동을 증명할 수 있는 서류로 사전인증을 마친 후, 아고다가 제공하는 전용 프로모션 코드를 활용해 숙박 할인혜택을 받을 수 있다.

김경덕 부산시장 권한대행은 “글로벌 인지도를 가진 아고다와의 협력은 부산의 워케이션 브랜드가 세계로 뻗어나가 500만 외국인 관광객 시대를 여는 기폭제가 될 것”이라며 “전 세계 우수인재들이 부산의 매력을 누리며 일과 휴양을 동시에 경험할 수 있도록 인프라와 편의성을 강화하겠다”고 말했다.