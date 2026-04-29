유 시장, 29일 오전 3선 도전 공식 선언… 박찬대 의원과 격돌 여론조사 열세 속 출마…현직 프리미엄 시험대 박 의원, 여론조사서 줄곧 우세… 격차 커 이재명 정부 핵심 측근… 중앙정부와 정책 공조 기대감 인천 민심, ‘경험의 연속’과 ‘변화의 동력’ 사이 선택 주목

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]국민의힘 유정복 인천광역시장이 29일 제9회 전국동시지방선거 인천시장 출마를 공식 선언하며 3선 도전에 나섰다.

이날 오전 공식적으로 출마를 선언한 유정복 인천시장은 민선 6기와 민선 8기에 이어 다시 한 번 인천시정을 맡겠다는 의지를 밝혔다.

유 시장은 “인천을 살리고 대한민국을 살리기 위해 오늘 이 자리에 섰다”면서 “제가 있는 이 곳(인천시청 앞 광장)은 정치인들이 ‘정치 쇼’ 하는 자리가 아니다”라고 강조했다.

그러면서 “인천 지켜야 대한민국을 지킬 수 있다”며 “바로 저 유정복이 반드시 해 낼 것”이라고 말했다.

유 시 장의 출마 공식 발표에 따라 이번 민선 9기 인천시장 선거는 ‘유정복-박찬대’ 두 후보 간 맞대결로 가려지게 됐다.

선거 앞에 놓인 현실 녹록치 않아

그러나 출사표와는 별개로, 유 시장 앞에 놓인 현실은 결코 녹록지 않다는 것이 주변 여론이다.

헤럴드경제 취재를 종합해 보면, 유 시장은 현직 프리미엄을 안고 있지만, 정치 지형과 여론의 흐름은 그에게 우호적이지 않다는 지적이 나온다.

최근 각종 여론조사에서 인천시장 첫 도전에 나서는 더불어민주당 박찬대 의원이 유 시장을 꾸준히 앞서고 있는 것으로 나타나면서 선거 초반 판세는 박 의원 쪽으로 기울고 있다는 분석이 지배적이다.

여론조사서 매번 뒤져… 두 자릿수 격차

지난해 말 실시된 한 여론조사에서는 박 후보가 52.1%, 유 시장이 36.8%를 기록하며 두 자릿수 격차를 보였다.

단순한 오차범위 밖 우세를 넘어, 인천 민심의 흐름이 어디로 향하고 있는지를 보여주는 상징적 수치이다.

지역사회에서는 “그동안의 여론조사도 박 의원이 우세이지만, 무엇보다 가장 큰 변수는 정권 교체 이후 형성된 정치 환경도 중요하다”고 언급했다.

이재명 정부 출범 이후 전국적으로 더불어민주당 강세가 뚜렷해지고 있기 때문이다.

중앙 정치의 흐름에 민감한 인천 역시 이 같은 변화에서 자유롭지 않다는 것이 지배적인 여론이다.

이번 선거에서도 ‘여당 프리미엄’이 강하게 작용할 가능성이 크다는 전망이 우세하다.

특히 박 의원은 이재명 대통령과 오랜 기간 정치적 호흡을 맞춰온 핵심 측근으로 평가받고 있다.

이는 단순한 정치적 상징성을 넘어 인천시와 중앙정부 간 정책 공조, 국비 확보, 대형 국책사업 유치, 지역 현안 해결 등에서 강력한 경쟁력으로 작용할 수 있다는 것이다.

지방정부(인천시)와 중앙정부의 협력이 곧 지역 발전의 속도를 좌우한다는 점에서, 박 의원의 강점은 유권자들에게 상당한 설득력을 가질 수 있다.

실제로 지역사회에서는 “인천 발전을 위해서는 중앙정부와의 원활한 소통과 협력이 필요하다”는 인식이 적지 않다.

새 정부와 긴밀한 연결고리를 가진 박 의원이 시장에 당선될 경우 정책 추진력과 예산 확보 측면에서 유리한 위치를 점할 것이라는 기대감도 확산하고 있다.

반면 유 시장은 풍부한 행정 경험과 현직 시장이라는 강점을 갖고 있다.

하지만 민선 6기와 민선 8기 시정을 이끌어 온 데 대한 시민 평가가 일방적으로 우호적이지만은 않다는 점은 부담이다.

재정 운용, 대형 사업 추진, 지역 균형발전 등 여러 분야에서 기대에 미치지 못했다는 비판도 적지 않다. 현직 프리미엄이 오히려 ‘심판론’으로 이어질 가능성도 배제할 수 없는 입장이다.

여기에 국민의힘에 대한 시선도 좋지 않다. 분열과 파장 등으로 연일 불협화음이 끊이질 않는 모양새는 유권자들에게도 그리 좋지 않은 시선이다.

결국 이번 인천시장 선거는 ‘경험과 안정’을 내세운 유정복과 ‘변화와 중앙정부 연계’를 앞세운 박찬대의 정면 승부로 압축된다.

그러나 현재 정치 환경과 여론 흐름, 정권 교체 효과를 감안하면 초반 유리한 고지는 박 의원이 선점하고 있다는 평가가 나온다.

지역 정치권은 “이날 공식 출마 발표로 유 시장의 3선 도전은 이제 막 시작됐다”며 “그러나 그 길은 결코 평탄하지 않다”고 우려했다.

거센 정권 바람, 박찬대 의원의 여권 프리미엄, 시정 운영에 대한 엇갈린 평가까지 넘어야 할 산이 많기 때문이다.

인천 민심이 ‘경험의 연속성’을 택할지, 아니면 ‘변화와 새로운 동력’을 선택할지, 이번 선거의 최대 관전 포인트가 될 전망이다.