20만명 이벤트에 관심…3000명 추첨

LG유플러스는 장기 이용 고객을 대상으로 진행한 ‘화담숲 초청 데이’(사진)를 성황리에 마무리했다고 29일 밝혔다. 올해부터 장기 고객 마케팅을 본격화한 결과다.

LG유플러스는 지난 27일 봄철 인기 명소인 경기도 광주 화담숲을 전체 대관해, 장기 고객 3000명을 대상으로 고객 체험형 행사를 진행했다. 화담숲은 하루 입장 인원이 제한된 100% 사전 예약제로 운영되는 인기 명소다.

LG유플러스는 이번 행사를 진행하기 전, 통합 앱 ‘U+one’을 통해 멤버십 VIP 이상 및 5년 이상 장기 이용 고객을 대상으로 사전 응모를 받았다. 신청 기간 약 20만명이 이벤트 페이지를 방문했으며, 이 가운데 추첨을 통해 3000명의 장기고객을 선정했다.

LG유플러스는 고객이 시간대별로 분산해 입장하는 방식으로 행사를 운영했다고 설명했다. 총 6개 시간대로 나눠 입장 인원을 조정해, 자연 감상과 관람 동선에 따른 고객 불편을 줄였다.

이번 화담숲 초청 행사는 LG 플러스가 연중 운영 중인 ‘장기 고객 초대 프로그램’의 일환으로 기획됐다. LG유플러스는 대표 멤버십 프로그램 ‘유플투쁠’을 중심으로 장기 고객을 위한 전용 혜택과 체험형 행사를 확대하고 있다. 아울러 고객이 직접 경험할 수 있는 콘텐츠를 지속해서 선보이고 있다. 차민주 기자