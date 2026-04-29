[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 백진희가 유튜브 채널 삭제 통보를 받고 눈물을 보였다. 채널은 하루 만에 복구됐다.

지난 28일 백진희는 유튜브 채널 ‘지니이즈백’에 ‘저 사기꾼 아니에요’라는 제목의 영상을 올렸다. 그는 “지니이즈백 채널이 삭제됐다”며 “아침에 눈 떴는데 없어진 거다. 유튜브에서 메일이 와 있더라”고 말했다.

메일에는 스팸·현혹 행위·사기에 대한 정책을 심각하게 또는 반복해서 위반한 사실이 확인돼 채널이 삭제됐다는 내용이 담겼다. 백진희는 “퍼스널 컬러 영상을 올리고 나서 이렇게 됐다”며 “이의신청을 넣긴 했는데 하루에서 이틀 걸린다고 한다. 그만해야 하나”라고 했다.

억울함도 토로했다. 백진희는 “한 달 넘게 찍으면서 고민하고 용기 내서 했다”며 “가이드라인을 어긴 게 없다. 여태까지 올린 게 영어 학원 가고, 밥해 먹고, 강아지 산책 가고, 친구랑 브런치 먹고, 퍼스널 컬러 갔다 온 게 다인데”라고 말했다.

눈물을 훔치던 그는 “이렇게 울고 있는 게 남들한테는 별일이 아닌데 혼자 크게 생각해서 울고 있다고 찐따 같다고 생각할 수 있을 거 같다”고도 했다. 개인적으로 안 좋은 일이 있던 차에 채널 삭제까지 겹쳤다며 “안 좋은 생각이 꼬리를 문 것 같다”고 덧붙였다.

이후 반려견과 산책을 다녀온 백진희는 밝은 목소리로 다시 등장해 “다행히 채널이 돌아왔다”고 전했다. 그는 “진짜 지니이즈백이 됐다. 저는 사기도 스팸도 아니다”라며 “더 단단해지라고 훈련시켜주셨으니 단단지니가 돼보겠다”고 말했다.

백진희는 지난 2월 종영한 MBC 드라마 ‘판사 이한영’에 출연했다.