[헤럴드경제=채상우 기자] 방송에 출연해 유명해진 택시 기사가 동료를 흉기로 찌른 혐의로 경찰에 입건됐다.

28일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 울산 남부경찰서는 50대 택시기사 A씨를 살인미수 혐의로 긴급 체포해 수사 중이다.

A씨는 27일 새벽 울산 남구 한 도로에서 20대 동료 택시기사 B씨의 목과 복부 등을 흉기로 여러 차례 찌른 혐의를 받는다. B씨는 크게 다쳐 병원에서 치료받고 있다.

사건의 발단은 여중생 성추행 의혹이었다. A씨의 택시에 B씨와 친분이 있는 여중생 두 명이 탑승했는데, A씨가 여중생에 신체 접촉을 하고 “우리 집에 와서 라면 먹고 가라”, “같이 놀다 가자, 집에 아무도 없다”의 발언을 했다는 의혹이다.

A씨는 “그런 적이 없다”고 반박했지만 지역 택시기사들 사이에서 해당 사건이 알려지기 시작했다. A씨는 B씨가 소문을 냈다고 생각해, 감정이 격화된 끝에 범행으로 이어진 것으로 조사됐다.

A씨는 체포된 이후에도 B씨에게 “넌 나가면 알지” 등의 협박성 메시지를 보내고, 경찰 조사에서는 “나를 무시해 기분이 나빴다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위와 계획성 여부를 조사하는 한편, 구속영장 신청을 검토하고 있다.