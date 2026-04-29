[헤럴드경제=장윤우 기자] 인도에서 한 남성이 숨진 누나의 예금 약 30만원을 찾기 위해 무덤을 파헤쳐 유골을 들고 은행을 찾는 일이 벌어졌다.

지난 28일 인도 매체 NDTV 등에 따르면 인도 동부 오디샤주 케온자르 지역 디아날리 마을에 사는 지투 문다(50)는 전날 오후 1시쯤 누나 카를라 문다(56)의 유골을 천에 감싸 어깨에 메고 3㎞ 거리의 은행을 찾았다. 그가 인출하려 한 돈은 누나가 소를 판 뒤 예금한 1만9300루피(약 30만원)였다.

지투는 며칠 전에도 같은 은행을 찾았다. 2개월 전 질병으로 숨진 누나의 계좌에서 돈을 찾으려 했으나 은행 지점장은 계좌 명의인이 직접 오거나 법적 상속인 서류를 제출해야 한다며 거절했다. 지투는 “누나가 사망했다고 말했는데도 은행은 누나를 직접 데려오라고 계속 요구했다”고 말했다.

학교 교육을 받지 못한 부족민 출신인 지투는 은행이 요구한 사망증명서나 유산승계 관련 서류를 준비하기 어려웠다. 매형과 조카가 이미 수년 전 세상을 떠나 그는 누나의 유일한 상속인이었다. 결국 그는 마을 화장터에서 누나의 무덤을 파헤쳐 유골을 꺼낸 뒤 다음 날 폭염 속에 은행으로 향했다.

은행에 도착한 지투는 유골을 베란다에 내려놓고 직원들에게 돈을 달라고 요구했다. 이를 목격한 방문객과 직원들은 충격을 감추지 못했다. 일부는 눈물을 흘렸고, 일부는 은행 대응 방식에 분노를 표출했다. 현장에 있던 사람들은 “가난한 사람이 자기 돈을 찾는 게 이렇게 어려운 일이냐”고 비판했다. 은행이 마을 동 협의회장에게 문의하거나 현장 조사를 통해 사망 사실을 확인할 수 있었음에도 서류만 요구했다는 지적도 나왔다.

신고를 받고 출동한 경찰은 지투를 진정시키며 문제를 인도주의적으로 해결하겠다고 설명했다. 지투는 결국 유골을 원래 자리에 다시 묻었다. 지투를 직접 상대한 파타나 경찰서 키란 프라사드 사후 서장은 “지투는 문맹이다. 법적 상속인이나 명의인이 무엇인지도 모른다. 은행 직원들이 사망한 가족의 계좌에서 돈을 찾는 절차를 제대로 설명하지 못했다”고 말했다.

29일 사건이 확산되자 모 은행인 인도해외은행(IOB)은 입장을 냈다. IOB는 “직원들은 사망한 고객의 직접 방문을 요구한 것이 아니라 사망증명서를 포함한 유효한 서류를 요청했다”고 해명했다. 또 지투가 처음 방문했을 당시 만취 상태로 소란을 피웠으며, 이후 수일 전 매장된 것으로 보이는 유골을 가져와 누나의 것이라고 주장했다고 덧붙였다.

오디샤주 수레쉬 푸자리 장관은 “인도주의적 접근이 부족했다”며 관련 담당자에 대한 엄중 처벌을 예고했다.BJD 마나스 란잔 망가라지 상원의원은 니르말라 시타라만 재무장관에게 서한을 보내 “농촌 금융 시스템의 혹독한 무감각함을 보여주는 사례”라고 규탄하며 절차 간소화를 촉구했다. 이 사건이 불거진 케온자르 지역구는 모한 차란 마지 오디샤 주지사의 지역구이기도 해 야당의 정치적 공세도 이어졌다.

여론이 들끓자 케온자르 지역 행정당국은 지역 적십자 기금에서 3만 루피(약 46만원)를 지투에게 지급했다. 이후 해당 관할 세무관이 은행과 협의해 이자를 포함한 1만9402루피(약 30만원)를 지투에게 전달했다고 당국은 밝혔다.