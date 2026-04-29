[헤럴드경제=장윤우 기자] 개그우먼 이수지가 유치원 교사 캐릭터로 돌아왔다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 공개된 ‘유치원 교사 이민지 씨의 봄 (feat.모기) [휴먼다큐 진짜 극한직업]’은 공개 15시간 만에 조회수 122만 뷰를 돌파했다.

이수지는 유치원 교사 ‘이민지’로 분해 학부모 갑질 상황을 페이크 다큐 형식으로 풀어냈다. 이날 청바지 차림으로 등장한 이수지는 “지난번 방송 나갔을 때 원피스 입었는데 윤슬반 어머님께서 ‘선생님은 웨이브 체형이라 원피스나 치마보다는 바지가 더 잘 어울릴 것 같다’고 추천해주셔서 입었다”고 말했다.

코로나에 걸렸다던 아이가 엄마 손을 잡고 야외 수업 현장에 나타나는 장면도 담겼다. 아이 엄마는 “우리 애가 선생님 보고 싶다고 하도 졸라가지고”라며 기침·가래약을 교사에게 건넸다. 이어 “우리 애랑 가위바위보 해서 이기셨다는데, 이 얘길 듣고 심장이 벌렁벌렁 뛰고 손발이 벌벌 떨려서 잠을 한숨을 못 잤다”고 따졌다.

이수지는 “저희는 원에서 아이들 정서 보호 차원에서 가위바위보를 하든 묵찌빠를 하든 무조건 비긴다”고 해명했다. 아이 엄마는 “우리 애가 거짓말한다는 거냐. CCTV를 확인해 봐야겠다”며 원장 면담을 요구했다.

야외 활동 장면에서는 학부모에게 보낼 사진을 찍기 위해 놀이터 바닥을 무릎으로 기어다니는 교사의 모습이 이어졌다. 달리기 시합에서는 결승선을 통과하는 모든 아이에게 순서와 무관하게 1등을 선언하며 “학부모님들이 가장 중요하게 생각하시는 게 정서돌봄”이라고 설명했다. 최근 온라인에서 화제가 된 ‘승패 없는 운동회’ 논란을 겨냥한 대목이다.

아이가 모기에 물렸다는 말에 이수지는 제작진을 향해 “구급차 좀 불러달라”고 외쳤다. “애가 죽게 생겼다. 가려워 죽는다”고 호소하며 전자 모기채를 들고 놀이터를 뛰어다니는 장면은 영상의 하이라이트가 됐다.

전·현직 교사로 추정되는 누리꾼들은 “이것보다 훨씬 더 심하다. 진짜 이건 순한맛”, “모기 물린 게 어린이집 교사 책임마냥 화내시는 분들이 있다”라며 공감하는 반응을 쏟아냈다. 1편 공개 후 일부 학부모 항의가 있었음에도 2편을 게재한 이수지를 향해 “쫄지 않고 2편 찍어버리기”라는 응원도 이어졌다.

이수지는 2008년 SBS, 2012년 KBS 공채 개그맨으로 데뷔했다.