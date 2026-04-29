서울 전문건설회관서 ‘웰니스 토크 콘서트’ 개최 웰라운지 회원·구매 고객 600여 명 참석 이호선 교수 강연·고객 성장 스토리 등 공감형 프로그램 운영

[헤럴드경제=홍석희 기자] 세라젬은 서울 동작구 신대방동 전문건설회관에서 고객 초청 행사 ‘웰니스 토크 콘서트’를 개최했다고 29일 밝혔다.

28일 열린 이번 행사에는 세라젬 웰라운지 회원과 구매 고객 600여 명이 참석했다. 세라젬은 자사가 제시하는 ‘7-Habit’을 중심으로 건강한 삶을 실천하기 위한 메시지를 전달했다.

행사는 ‘찬란히 빛날 당신, 다시 눈부신 순간’을 콘셉트로 진행됐다. 고객이 스스로 삶의 주인공으로서 건강한 일상을 만들어갈 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다.

세라젬은 이번 행사를 통해 신체적 건강뿐 아니라 정서적 공감과 동기부여를 아우르는 웰니스 설루션을 제시하고 브랜드 경험을 확장한다는 계획이다.

1부에서는 인기 연예인과 스포츠 스타의 환영 영상을 시작으로 ‘내 삶의 주인공으로 사는 법’을 주제로 한 웰니스 특강이 진행됐다. 특별 강연은 여러 방송 프로그램에서 소통전문가와 부부상담가로 활동하는 이호선 숭실사이버대학교 교수가 맡았다.

이 교수는 중장년층의 자기 돌봄과 삶의 태도에 대한 내용을 강의하고, 참여자의 고민에 답하는 시간도 가졌다.

2부에서는 이경수 세라젬 대표가 ‘당신의 미래를 책임지는 일곱 가지 건강관리 습관, 세븐해빗’을 주제로 특강했다. 이 대표는 건강을 위해 일상에서 실천할 수 있는 건강습관 관리의 중요성과 방법을 설명했다.

이어 웰라운지 코치가 고객에서 웰니스 전문가로 성장한 경험을 공유했다. 행사 현장에서는 경품 추첨과 단체 기념 촬영 등 고객 참여형 프로그램도 운영됐다. 행사 종료 후에는 ‘7-Habit’ 도서 사인회가 진행됐다.

세라젬 관계자는 “이번 웰니스 토크 콘서트는 고객이 자신의 삶을 보다 주체적으로 가꾸어 나갈 수 있도록 응원하기 위해 마련된 자리”라며 “앞으로도 고객의 신체적·정서적 건강을 함께 고민하고 지원하는 다양한 프로그램을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.