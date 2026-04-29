[헤럴드경제=박연수 기자] 오뚜기가 중식라면 앰배서더로 박은영 셰프를 발탁했다고 29일 밝혔다.

오뚜기는 박은영 셰프와 함께 ‘짜슐랭’, ‘진짬뽕’을 활용한 다양한 미식 레시피 콘텐츠를 선보일 예정이다.

오뚜기 관계자는 “앞으로 박은영 셰프와 진행하는 다양한 콘텐츠와 협업을 통해 소비자와의 소통을 강화하고, 중식라면 시장의 새로운 기준을 제시해 나가겠다”고 말했다.