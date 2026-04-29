5월 1~15일 방한 외국인 대상 대규모 프로모션 여권 제시·간편결제 시 할인…K-스낵 세트 증정 코엑스점서 파자마 무료 자수 이니셜 서비스

[헤럴드경제=홍석희 기자] 라이프스타일 브랜드 자주는 5월 글로벌 황금연휴 시즌을 맞아 방한 외국인 관광객 대상 대규모 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 일본 골든위크와 중화권 노동절로 한국 방문 수요가 늘어나는 시기에 맞춰 마련됐다. 자주는 한국형 웰니스 라이프스타일을 앞세워 외국인 관광객과의 접점을 확대한다는 방침이다.

행사는 5월 1일부터 15일까지 해외 관광객 방문이 많은 백화점과 쇼핑몰 입점 매장, 자주 압구정점에서 진행된다.

행사 기간 외국인 고객은 매장에서 여권을 제시하거나 알리페이·위챗페이로 5만원 이상 결제하면 15% 즉시 할인을 받을 수 있다. 매장 방문 인증 사진을 인스타그램에 브랜드 태그와 함께 올리면 추가 5% 할인이 적용돼 최대 20% 할인 혜택을 받을 수 있다.

1만5000원 이상 구매 고객은 매장에서 바로 택스 리펀드도 받을 수 있다. 외국인 관광객의 쇼핑 편의를 높이기 위한 조치다.

자주는 이번 행사에서 K-웰니스를 대표하는 상품을 집중적으로 선보인다. 글로벌 K-아이돌 착용으로 주목받은 파자마, 한국 전통의 생활 지혜를 현대적으로 재해석한 인견·냉감 언더웨어, 한국적 미감을 담은 도자기 라인, 한국 전통 스낵 등이 주요 제품이다.

5만원 이상 구매 고객에게는 달고나, 오란다, 약과로 구성된 K-스낵 3종 세트를 증정한다. 한국 방문 기념품을 찾는 외국인 고객을 겨냥한 구성이다.

자주 스타필드 코엑스점에서는 파자마 구매 고객을 위한 무료 자수 커스텀 서비스도 제공한다. 해당 매장에서 파자마를 구매하고 여권을 제시한 외국인 고객은 이름이나 원하는 문구를 무료로 새길 수 있다.

자주 관계자는 “이번 프로모션은 단순한 할인 행사를 넘어, 외국인 고객이 자주를 통해 한국의 일상과 감성을 직접 경험하고 기억에 남길 수 있도록 기획했다”며 “자주가 제안하는 K-웰니스 라이프스타일이 글로벌 고객에게 더욱 친근하게 다가가는 계기가 되길 바란다”고 말했다.