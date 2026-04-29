아이스크림 원격교육연수원에 온라인 직무연수 개설 ‘큰별쌤 최태성의 한국사신문’ 전 5권 기반 30강 구성

[헤럴드경제=홍석희 기자] 아이스크림에듀는 아이스크림 원격교육연수원에 최태성 강사의 온라인 직무연수 ‘큰별쌤 최태성의 한국사신문’을 출시했다고 29일 밝혔다.

아이스크림 원격교육연수원은 아이스크림미디어가 유아 및 초·중·고 교원을 대상으로 운영하는 연수 플랫폼이다. 교원 전문성 강화를 위한 강의와 정보 등 다양한 연수 프로그램을 제공한다.

이번에 출시된 ‘큰별쌤 최태성의 한국사신문’은 아이스크림에듀의 출판 브랜드 아이스크림북스가 펴낸 역사 교양 도서 시리즈 ‘큰별쌤 최태성의 한국사신문’ 전 5권을 바탕으로 제작된 한국사 강의다.

강의는 신문 형식을 활용해 역사적 사건의 배경과 시대적 맥락, 인과관계를 이해할 수 있도록 구성됐다. 역사적 인물과 상황에 대한 비판적·통합적 사고를 기르는 데 초점을 맞췄다.

최태성 강사가 책 내용을 바탕으로 직접 강의를 진행한다. 책에 등장하는 주요 역사 인물과의 인터뷰, 역사적 사건에 대한 보도 형식의 설명 등을 통해 수업 몰입도를 높였다.

강의는 선사시대부터 대한민국 근현대사까지 다루며 총 30강으로 구성됐다. 최 강사의 설명을 통해 교사뿐 아니라 학생들도 한국사를 쉽고 흥미롭게 접할 수 있다는 설명이다.

아이스크림에듀 관계자는 “한국사신문 시리즈의 인기에 힘입어 교사들을 대상으로 한 직무연수 강의를 제작하게 됐다”며 “이번 강의를 통해 한국사 수업에 대한 새로운 아이디어뿐만 아니라 역사적 관점에 대한 명쾌한 해석 및 검증된 가이드도 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.