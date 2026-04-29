중기중앙회 서울지역본부, 서울지방조달청장 초청 간담회 개최 서울 중소기업계 30여 명 참석…공공조달 현장 애로 전달 레미콘 MAS 계약단가 조정·나라장터 구매시스템 개선 등 건의

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회 서울지역본부는 29일 서울 중소기업DMC타워에서 ‘강신면 서울지방조달청장 초청 중소기업인 간담회’를 열었다고 밝혔다.

이번 간담회는 서울 지역 중소기업들이 공공조달 시장에서 겪는 불합리한 점을 논의하고 제도개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

간담회에는 강신면 서울지방조달청장을 비롯한 조달청 관계자와 박종석 서울중소기업회장, 서울지역 중소기업협동조합 이사장 등 중소기업계 대표 30여 명이 참석했다.

중소기업계는 중동 사태에 따른 원자재 가격 급등을 조달계약 단가에 반영할 수 있도록 제도를 개선해 달라고 건의했다. 서울시 등 유관기관 공공인쇄물 계약 실태 합동조사와 중소기업자간경쟁제품 조합추천제도 적극 활용도 요청했다.

다수공급자계약 품명별 규격 제한 조정과 계약 체결 소요시간 단축, 레미콘 MAS 계약단가 조정도 건의 과제에 포함됐다.

보차도용 콘크리트블록 관련 포설용 줄눈재 규사 무상제공 근절 협조, 군 인식표줄 국내 실제 제조업체 보호 및 소기업 군납 직접 참여 기반 조성, 조달청 나라장터 구매시스템 개선 등도 논의됐다.

강 청장은 “중소기업계 애로를 충분히 검토해 합리적인 개선방안을 마련하겠다”며 “앞으로도 조달행정에 현장의 의견을 적극 반영해 나가겠다”고 말했다.

박 회장은 “공공조달시장은 중소기업 성장에 중요한 기반”이라며 “현장의 목소리가 반영되는 투명하고 효율적인 조달행정이 이루어지길 기대한다”고 밝혔다.