[헤럴드경제=이명수 기자]최근 주민센터를 사칭해 개인정보 확인과 악성 앱 설치를 유도하는 신종 보이스피싱 사례가 급증하고 있어 주의가 요구된다.

한국인터넷진흥원(KISA)은 행정 및 공공기관의 명칭을 도용해 신뢰를 얻은 뒤 긴급 상황을 연출해 금전을 갈취하는 신종 수법이 다수 확인됐다고 29일 밝혔다.

이번 수법의 특징은 전화와 카카오톡 등 복수의 통신 수단을 결합해 단계적으로 접근한다는 점이다. 사기범은 ‘OO동 주민센터’ 등 실제 행정기관 명칭을 사칭해 “누군가 고객 명의로 등본·초본 발급을 시도하고 있다”고 안내하며 본인 확인을 요구하는 방식으로 접근했다.

이후 명의도용 차단 신청이 필요하다며 가짜 기관 번호로 전화를 유도하거나, 관계 기관으로 위장한 카카오톡 채널을 통해 악성 링크(URL) 클릭 및 앱 설치를 종용한다. 악성 앱이 설치될 경우 휴대전화가 원격 조작돼 개인정보가 탈취되며, 이는 대출 실행이나 계좌 이체 등 심각한 금전적 피해로 이어진다.

KISA는 행정기관 사칭으로 의심되는 전화나 문자를 받으면 즉시 대응하지 말고 관계 기관에 사실 여부를 확인해야 한다고 당부했다. 또한 카카오톡이나 문자에 포함된 출처 불명의 링크는 클릭하지 말고, 원격제어 앱 설치 요구에는 응하지 않아야 한다고 강조했다.

피해가 의심되는 전화나 문자를 수신한 경우 즉시 KISA 또는 경찰에 신고해야 한다. 보이스피싱 신고는 전기통신금융사기 통합 신고 대표번호(1394)로 하면 되며, 발신번호 거짓표시 신고 및 의심번호 조회는 발신번호 거짓표시 신고센터를 이용하면 된다.

이상중 KISA 원장은 “행정기관을 사칭하고 가짜 번호로 회신을 유도하는 수법이 확산하고 있다”며 “조금이라도 의심스러운 연락은 즉시 대응하지 말고 사실 여부를 반드시 확인해야 한다”고 당부했다.