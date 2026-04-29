지역·자산·투자자 연결하는 상생형 금융 플랫폼

[헤럴드경제=김유진 기자] 토큰증권(STO) 플랫폼 ‘소유’를 운영하는 루센트블록이 중소벤처기업부로부터 소셜벤처기업 인증을 획득했다. 고액 자산 투자 진입장벽을 낮춘 조각투자 모델과 사회적 가치 창출 성과가 반영된 결과로 평가된다.

29일 회사에 따르면 소셜벤처기업 인증은 혁신적인 기술과 사업모델을 통해 사회 문제 해결과 지속가능한 성장을 추구하는 기업에 부여되는 제도다. 루센트블록은 디지털 자산화 기반 조각투자 플랫폼 ‘소유’를 통해 소액으로 우량 자산에 투자할 수 있는 환경을 조성하며 자본 접근성 격차를 완화한 점을 인정받았다.

단순 투자 상품 제공을 넘어 투자자가 실제 자산과 지역을 경험할 수 있는 프로그램을 운영해온 점도 주요 평가 요소로 꼽힌다. 투자자 혜택과 지역 연계 활동을 통해 자산 소유 경험을 금융 수익 중심에서 공간·상권·커뮤니티 참여로 확장하는 구조를 구축했다는 설명이다.

루센트블록은 현재 토큰증권 유통시장 진출 재도전을 준비 중이다. 투자자 보호 체계와 운영 안정성을 강화하고, 실물자산 기반 금융의 투명성과 접근성을 높인다는 계획이다.

허세영 루센트블록 대표는 “이번 인증은 자산 소유 기회 확대라는 목표를 사회적으로 인정받은 결과”라며 “투자자와 지역, 자산이 함께 성장하는 플랫폼을 구축해 나가겠다”고 말했다.